Magdeburg - Los ging die Fahrt mit der Tatra-Bahn der Baureihe T6A2 und B6A2. Nach 34 Jahren im Liniendienst fuhr sie nun ihre letzte Fahrt. Gleich zwei Bahnen starteten am Sonntagvormittag in Magdeburg mit vielen Fans an Bord, die extra Karten dafür gekauft haben. An ihrem besonderen Tag kamen zahlreiche Magdeburger, um sich zu verabschieden und sie zu fotografieren.

Hintergrund: Die Wagen erreichen Ende März 2024 die vom Gesetzgeber vorgesehene Frist zum Durchlaufen einer grundlegenden Inspektion. Aufgrund ihres Alters und der schlechten Ersatzteilversorgung ist eine solche Inspektion nicht mehr wirtschaftlich. Auch die Barrierefreiheit ist nicht gegeben, weil Fahrgäste zum Einsteigen einige Stufen überwinden müssen.

Der Fahrer der Tatra-Bahn posiert für die zahlreichen Fans und Fotografen in Magdeburg. Foto: Lena Bellon

Tatras verschwinden nicht aus Magdeburg

Wem das bekannt vorkommt, irrt sich nicht. Vor diesem Hintergrund wurde 2013 schon einmal der Abschied von den Tatra-Bahnen in Magdeburg gefeiert. Doch es gab ein Wiedersehen. Denn für das wachsende Streckennetz reichten die Niederflurbahnen aus der Nachwendezeit nicht mehr aus.

Ganz verschwinden sie aber auch nach ihren Sonderfahrten nicht. Ein Triebwagen und ein Beiwagen werden in den historischen Fahrzeugbestand der IGNah übernommen. Noch ist nicht entschieden, ob der Zug fahrfähig oder als Ausstellungsobjekt erhalten wird.