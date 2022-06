Adventskonzerte in Magdeburg: Damit wartet das Jugendsinfonieorchester in der Johanniskirche auf

Zwei große Konzerte vor Publikum – für das Jugendsinfonieorchester ist das coronabedingt nicht mehr selbstverständlich. Restkarten für die Veranstaltungen in der Johanniskirche am 18. und 19. Dezember sind noch erhältlich.

Das Jugendsinfonieorchester spielt morgen und übermorgen in der Johanniskirche. Für die Veranstaltungen sind noch einige Restkarten erhältlich.

Magdeburg - Bei den Mädchen und Jungen des Magdeburger Jugendsinfonieorchesters steigen derzeit Aufregung und Vorfreude. Nachdem im vergangenen Jahr die Weihnachtskonzerte durch die Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, soll es in diesem Jahr wieder zwei Auftritte geben. Am Sonnabend und Sonntag, 18. und 19. Dezember, jeweils um 16 Uhr sind für die beiden Konzerte in der Johanniskirche auch noch einige Karten erhältlich.