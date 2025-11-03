Ein Teil des Magdeburger Stadtarchivs muss schnellstmöglich geräumt werden - Einsturzgefahr droht. Betroffen sind jene Akten, die für Bauprojekte gebraucht werden.

Magdeburg. - Einsturzgefahr im Magdeburger Stadtarchiv: Tausende Bauakten müssen so schnell wie möglich an einen anderen Ort gebracht werden, weil fast 100 Jahre alte Stahlträger nicht mehr standsicher sind. Die Originalpläne von Stadthalle und Pferdetor sind unter anderem in Gefahr.