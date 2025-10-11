Beim Einzug des Magdeburger Stadtarchivs in die einstige Zuckerfabrik an der Mittagstraße wurde auf eine Keller-Sanierung verzichtet. Das kommt die Stadt jetzt teuer zu stehen. Zumal Einsturzgefahr besteht.

Von außen wirkt das Magdeburger Stadtarchiv robust. Doch es steht auf wackligen Stützen.

Magdeburg. - Magdeburg gilt als die Stadt mit den größten Kulturgutverlusten. Nach dem Einmarsch Tillys 1631 und nach Ende des 2. Weltkriegs lag die Stadt in Trümmern, Massen an Dokumenten und Sammlungen waren für immer verloren. Nun droht ein erneuter Verlust, weil im Stadtarchiv Einsturzgefahr besteht. Was jetzt auf dem Spiel steht, betrifft weit mehr als nur Akten.