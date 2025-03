Der Magdeburger Essensversorger wurde in der Wendezeit gegründet. Seitdem waren mehrere schwere Rückschläge zu bewältigen. Wie geht es nun weiter?

So steht es um Alexmenü in Magdeburg 35 Jahre nach der Gründung

Auf den Autos von Alexmenü in Magdeburg sind die markanten Figuren von Phil Hubbe zu sehen.

Magdeburg - Eine unternehmerische Erfolgsgeschichte aus Magdeburg wird in diesem Jahr 35 und entsprechend gefeiert: Alexmenü ist eines der führenden Unternehmen der Region bei der Versorgung von Kindertagesstätten, Schulen, Betrieben und Seniorenheimen. Nach dreieinhalb Jahrzehnten, schweren Rückschlägen und dem Wechsel an der Spitze blickt das Familienunternehmen jetzt wieder optimistisch in die Zukunft.