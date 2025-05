Das Freibad im Osterwiecker Ortsteil Hessen lockt ab Sonntag, 1. Juni , wieder zum Sprung in die kühlen Fluten. Welche Höhepunkte es in diesem Sommer gibt und was neu ist.

Am Kindertag stehen in Hessen die Kleinsten beim Saisonstart im Mittelpunkt

Hessen. - Das Warten hat ein Ende: Nachdem Mitte Mai bereits das Freibad in Osterwieck seine Pforten geöffnet hat, folgen am Kindertags-Sonntag, 1. Juni, die Einrichtungen in Zilly und Hessen. Am Tag des Kindes stehen dann traditionell die Jüngsten ganz im Mittelpunkt, denn sie können sowohl in Zilly als auch in Hessen kostenfrei ins Wasser springen.