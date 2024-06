Ein Spielplatz in Magdeburg muss dringend saniert werden. Neben neuen Spielgeräten soll die Anlage auch noch erweitert werden. Kinder dürfen dabei mitreden.

Die Klettergerüste auf dem Spielplatz in Magdeburg sind "stark sanierungsbedürftig", wie die Stadtverwaltung erklärt.

Magdeburg - In Magdeburg-Stadtfeld gibt es zu wenig Spielplätze. Für die gut 4.400 Kinder im Stadtteil stehen fast 16.000 Quadratmeter öffentliche Spielplatzfläche zur Verfügung. Entsprechend der selbst auferlegten Vorgabe der Stadt von 10 Quadratmeter pro Kind fehlen somit 28.000 Quadratmeter Fläche zum Toben.

Dieser Umstand ist schon seit Jahren bekannt, doch bislang gab es keine Idee, wie dieses Problem mangels geeigneter Grundstücke gelöst werden kann. Nun hat die Stadtverwaltung aber einen Plan, um den Stadtfelder Kindern mehr Spielmöglichkeiten zu bieten.

Neuer Spielplatz soll mit Fördermitteln finanziert werden

Dazu soll der vorhandene Spielplatz in der Glacis-Anlage am Adelheidring nicht nur saniert, sondern auch erweitert werden. Auf der großen Wiese, die nördlich des bestehenden Areals liegt und parallel zum Magdeburger Ring verläuft, sollen dazu nach der Vorstellung der Planer fünf separate Spielpunkte entstehen.

Eine entsprechende Drucksache soll der neue Stadtrat im August 2024 beschließen. Damit verbunden sind entsprechende Kosten, die laut vorläufiger Schätzung bei gut 685.000 Euro liegen sollen. Diese könnten aber komplett über Fördermittel aus dem Städtebauprogramm „Lebendige Zentren“ finanziert werden, so die Hoffnung der Stadt.

Kinder dürfen Wünsche für neuen Spielplatz in Magdeburg nennen

Bei der konkreten Planung der neuen Spielplatzflächen sollen wie schon bei vorigen Projekten Kinder aus der Umgebung beteiligt werden – damit auch nur das entsteht, was sich die späteren Nutzer tatsächlich wünschen.

Die vorhandenen Klettergeräte wurden im Jahr 2001 aufgestellt und sind mittlerweile „stark sanierungsbedürftig“, wie es in der Drucksache heißt. Sie sollen entsprechend ersetzt werden. Zudem ist der Spielplatz mit 400 Quadratmeter sehr klein. Durch die fünf zusätzlichen Spielpunkte soll die Gesamtfläche auf 1.500 Quadratmeter anwachsen, Zudem sollen neue Bänke, Fahrradständer und Abfallbehälter aufgestellt werden.

Stadtgartenbetrieb will zwei weitere Spielplätze in Magdeburg modernisieren

Der Stadtgartenbetrieb plant zudem den ebenfalls schon vorhandenen Spielplatz an der Motzstraße in Stadtfeld mit einer Freizeitfläche zu vergrößern. Dazu erfolgte bereits die Vergabe an ein Bauunternehmen.

Außerdem soll der in die Jahre gekommene Harry-Potter-Spielplatz im Neustädter Feld modernisiert werden. Auch hier wurde ein entsprechender Auftrag an ein Unternehmen vergeben. Wann die Baumaßnahmen beginnen, ist noch nicht bekannt.