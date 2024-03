In Magdeburg wurde ein neuer Spielplatz offiziell eröffnet. Bei der Gestaltung wurde sich an einer ehemaligen Brauerei orientiert. Zudem spielt Inklusion eine wichtige Rolle.

Brauerei als Vorbild: Neuer Spielplatz in Magdeburg mit Fässern und Limo

In Magdeburg wurde ein neuer Spielplatz eröffnet.

Magdeburg - In einem ganz anderen Zustand, nämlich dem allerbesten, präsentiert sich der neue Brauereiturm neben seinem großen maroden Bruder. Das rote Holzspielgerät ist der Hingucker auf dem neuen Spielplatz in Magdeburg, der am 15. März 2024 von Oberbürgermeisterin Simone Borris offiziell freigegeben wurde.

Die Kinder der Grundschule „Am Nordpark“ waren die Ersten, die die Anlage an der Sieverstorstraße nach dem symbolischen Scherenschnitt erkunden durften. Ihr kurzes Fazit nach zehn Minuten Spielen: „Alles super!“

Bördebrauerei liefert Thema für die Gestaltung der Spielgeräte

Für dieses positive Urteil hat der Stadtgartenbetrieb gut 650.000 Euro investiert, ein Teil davon aus Fördermitteln von Bund und Land. Thematisch wurde sich bei der Gestaltung der Geräte auf dem gut 1.250 Quadratmeter großen Areal an der benachbarten ehemaligen Bördebrauerei orientiert. So gibt es eine Kutsche mit zwei Pferden, die Fässer transportiert.

Lesen Sie auch: Neuer Spielplatz in Magdeburg-Neustadt - Stadt investiert 333.000 Euro

Außerdem kann auf grünem Hopfen geklettert und gehüpft werden. Eine frühe Verführung zum Biergenuss soll es aber nicht sein. Schließlich wurde in Brauereien auch Limo abgefüllt, die sich als Flasche zum Drehen wiederfindet.

Erstmals Spielbereich für Kinder im Rollstuhl eingerichtet

Erstmals wurde auf einem Spielplatz ein spezieller Bereich für Kinder mit Rollstuhl eingerichtet. Die Behindertenbeauftragte der Stadt Magdeburg, Tanja Pasewald, hatte darauf hingewirkt. Statt Sand wurden rund um den Rutschenturm Holzschnitzel verteilt.

Lesen Sie auch:Pate hat Magdeburger Spielplatz im Blick

Wenn diese sich erst einmal gesetzt haben, kann diese Fläche auch von Rollstuhlfahrern genutzt werden. Außerdem ist ein Teil der Matschstrecke ebenfalls mit Steinen befestigt und kann somit barrierefrei erreicht werden.

Neue Anlage ist Vorbild für andere Spielplätze in Sachen Inklusion

Simone Borris kündigte an, dass solche integrativen Elemente und Lösungen nach und nach auch auf den anderen Spielplätzen zum Einsatz kommen sollen. „Hier in der Sieverstorstraße ist ein Spielplatz entstanden, der auf dem Weg zur Inklusion im öffentlichen Raum von der barrierefreien Zugänglichkeit einen Schritt weitergeht und gezielt Angebote zum gemeinsamen Spielen trotz unterschiedlicher Voraussetzungen schafft“, erklärte sie dazu.

Lesen Sie auch:In diesem Magdeburger Stadtteil fehlt ein Spielplatz

Zur Ausstattung des neuen Areals gehören eine Röhrenrutschbahn, Stelzenparcours, Balancieranlagen und ein integrativer Treffpunkt namens „Hausbräutreff“. Zum Matschen und Kleckern lädt voraussichtlich ab Mai eine Wasseranlage ein.

Bänke, Tische, Bäume und Abstellanlagen für Fahrräder

Daneben entstanden Sitzgelegenheiten, Tische, Fahrradständer und Papierkörbe. Außerdem wurden Bäume und Bodendecker gepflanzet sowie Rasen angesät und Rollrasen verlegt.