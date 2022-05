Alte Festungsmauern in Magdeburg: Entdeckung bei Bauarbeiten in der Brückstraße

Die modernen Mehrfamilienhäuser in der Brückstraße in Magdeburg gründen teils auf alten Mauerresten der einstigen Festungsanlage der Friedrichstadt. Die Funde verbleiben im Boden.

Magdeburg - In der Brückstraße - dort, wo in jüngerer Vergangenheit mehrere villenartige Mehrfamilienhäuser in die Höhe gewachsen sind - wappnete sich die Festung Magdeburg einst gegen das Eindringen möglicher Feinde über die Elbe hinweg. An Ort und Stelle befand sich das Mauerwerk für die ehemalige Friedrichstadt.