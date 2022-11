Ältere Menschen und Senioren: Wie es um neue Bänke an der Elbe steht

Magdeburg - Mehr Bänke an der Elbe, das wünscht sich die Fraktion Grüne/future! des Stadtrates. Schließlich habe sich in den vergangenen Jahren im Hinblick auf den Hochwasserschutz viel getan in der Landeshauptstadt. Entlang der Elbe seien auf diese Weise neue Promenaden entstanden, die von der Bevölkerung gern angenommen werden würden. Allerdings mangele es an Sitzgelegenheiten, auf denen man auch einmal verweilen kann, findet die Fraktion und fordert deshalb in Bereichen wie dem Petriförder, unter der Jerusalembrücke, am Wissenschaftshafen und bis in den Herrenkrug sowie entlang der Turmschanzenstraße auf dem Werder unter der Eisenbahnbrücke und bis hin zum Herrenkrugsteg mehr Sitzmöglichkeiten – und begründet dies mit relativ langen Wegen, die vor allem für ältere Menschen eine Sitzmöglichkeit erforderlich machen.