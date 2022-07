Video: Selbsttest in Magdeburg - In sechs Minuten 60 Jahre älter

Wie fühlt man sich, wenn man plötzlich 60 Jahre älter ist? Volksstimme-Volontärin Romy Bergmann machte in Magdeburg den Selbsttest.

Alterssimulation bei den Maltesern in Magdeburg: Volksstimme-Volontärin Romy Bergmann trägt den Simulationsanzug und fährt zusätzlich einen Rollator.

Magdeburg - Altern - wie ist das eigentlich? Wie fühlt sich das an und mit welchen Problemen hat man mit den fortschreitenden Lebensjahren zu kämpfen? Für junge Menschen wie mich (25) ist das Rentenalter etwas, das noch in ferner Zukunft zu liegen scheint. Eine Vorstellung davon, wie sich Menschen mit 60, 70 oder 80 Jahren fühlen, habe ich nicht. Deshalb wage ich in Magdeburg ein interessantes Experiment.