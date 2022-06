Am 11. September ist Freiwilligentag in Magdeburg 

Blick auf eine Aktion des Freiwilligentags vor einigen Jahren auf der Streuobstwiese an der Lutherstraße in Magdeburg.

Magdeburg - Koordiniert von der Freiwilligenagentur Magdeburg findet am 11. September 2021 in Magdeburg der Freiwilligentag statt. Wer an diesem Tag eine gemeinnützige Organisation unterstützen möchte, kann sich dafür anmelden. „Mit Besen, Säge oder Bastelkram, als Rollstuhlbegleitung oder mit der Kamera – es gibt viele Möglichkeiten, aktiv zu werden“, heißt es in einer Einladung der Freiwilligenagentur. Anmeldungen sind bei den Trägern oder online über die Freiwilligenagentur möglich. Wer helfen möchte, sollte geeignete Kleidung tragen. Die Volksstimme hat Angebote mit freien Plätzen zusammengestellt.