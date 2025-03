Am Dienstag, 4. März 2025, müssen Magdeburger wieder mit Einschränkungen aufgrund von Streiks im Öffentlichen Dienst rechnen. Was bisher bekannt ist.

Am Dienstag wieder Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Magdeburg

Verdi hatte bereits Anfang Februar 2025 zum Streik im Öffentlichen Dienst aufgerufen. Nun wird der Druck mit einem weiteren Warnstreik an diesem Dienstag erhöht.

Die Gewerkschaft Verdi hat auch in Magdeburg zu einem neuen Warnstreik aufgerufen. Damit soll der Druck auf die Arbeitgeberseite im laufenden Tarifstreit weiter erhöht werden. Am Dienstag, 4. März 2025, soll es deshalb erneut Arbeitsniederlegungen, auch in Magdeburg, geben.

Inwieweit hat der neuerliche Ausstand Auswirkungen auf Magdeburger Einrichtungen und Dienstleistungen der Stadt? Wie Rathaussprecher Michael Reif auf Volksstimme-Nachfrage sagte, sollen kommunale Kitas und die Müllabfuhr dieses Mal nicht betroffen sein.

Rathaus bittet Magdeburger um Verständnis

Genauere Angaben, welche anderen Bereiche der Stadtverwaltung oder städtischen Einrichtungen an diesem Dienstag womöglich bestreikt werden, gab es zu Wochenbeginn laut Stadtsprecher noch nicht.

Wegen der Auswirkungen des angekündigten Warnstreiks bat die Stadt allerdings vorab bereits Betroffene um Verständnis.