Am Wittenberger Platz in Magdeburg entstehen 99 neue Wohnungen

Gleich zwei Bauprojekte werden derzeit am Wittenberger Platz in Magdeburg realisiert. Bei einem wurde jetzt Richtfest gefeiert, das zweite Gebäude wird im Januar 2022 übergeben.

Am Neubau an der Wittenberger Straße in Magdeburg wurde Richtfest gefeiert.

Magdeburg - „Es gibt so manches noch zu tun“, wies Polier Marcel Pietsch in seinem Richtspruch darauf hin, dass auch wenn es Grund zum Feiern gibt, bis zur Schlüsselübergabe noch einige Arbeit auf ihn und seine Kollegen vom Bau wartet. An der Wittenberger Straße wurde am 1. Otkober 2021 das Richtfest für das neueste Wohnbauprojekt der Industriebau Wernigerode GmbH gefeiert.