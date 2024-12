Das Ampelmännen könnte auf den Fußgängerampeln in Magdeburg bald ausgedient haben. Die Landeshauptstadt will Fußgängern kängftig mit zwei Wahrzeichen der Stadt zeigen, wann sie gehen dürfen und wann sie stehen bleiben müssen.

In Magdeburg könnten bald andere Ampelmotive das Ampelmännchen ablösen, andere Städte haben bereits eingene Sondersymbole auf Ampeln eingeführt.

Magdeburg. - Die sogenannte Hexenampel in Wernigerode war der Vorreiter in Sachsen-Anhalt. Jetzt will Magdeburg auch ein eigenes Motiv.