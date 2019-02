Die Polizei griff am Uniplatz einen Randalierer auf. Blaulicht. Symbolfoto: Martin Rieß

Die Polizei hat in Magdeburg einen Mann aufgegriffen, der mit einer Axt randalierte. In seinem Visier: Ampeln.

Magdeburg l Ein 40-jähriger Mann ist am Sonnabend am Universitätsplatz (Altstadt) von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Zuvor habe der Mann vom Askanischenplatz über den Nordbrückenzug kommend insgesamt 15 Ampelanlagen mit einer Axt beschädigt, die er bei sich trug.

Der Mann habe einen verwirrten Eindruck gemacht und sei in ein Krankenhaus eingeweisen worden, so eine Mitteilung.