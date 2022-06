An einem Biotop in Magdeburg könnten künftig Radfahrer rasten

Magdeburg - Von der Alten Elbe in Magdeburg führt rund vier Kilometer lang die Strecke der „Alten Kanonenbahn“ bis zu einer Einmündung auf die Berliner Chaussee. Die alte Bahnroute ist heute ein beliebter Radweg. Die AfD-Fraktion im Stadtrat regte deshalb im Oktober 2021 die Schaffung von Rastmöglichkeiten an der Route sowie deren Ausstattung mit Tischen, Bänken, Mülleimern und Radbügeln an. Der Rat verwies den Antrag zur Debatte in seine Ausschüsse. Die auch für touristische Belange in der Elbestadt zuständige Wirtschaftsbeigeordnete Sandra Yvonne Stieger (CDU) steuert im November eine positive Stellungnahme bei – allerdings mit Wermutstropfen am Schluss in Sachen Finanzierung.