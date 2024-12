Lichterkette kontra AfD-Demo: Tausende in Magdeburg auf der Straße

Magdeburg. – In Magdeburg haben sich am Montagabend Tausende Menschen in der Innenstadt versammelt. Nach Schätzungen eines Volksstimme-Reporters haben sich deutlich über 1000 Menschen zu einer AfD-Kundgebung auf dem Domplatz versammelt. Ähnlich viele trafen sich zu einer Menschenkette am Ort des Anschlags, wo am Freitag ein 50-Jähriger fünf Menschen getötet und über 200 verletzt hatte.

Bei der AfD-Kundgebung, auf die eine Demo folgen soll, dominierten lautstarke „Abschieben“ oder „Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen“-Rufe. Dass der Täter, ein seit 2006 in Deutschland lebender Saudi-Araber sich im Internet immer wieder als AfD-Fan outete, wird dabei ausgeblendet.

AfD nutzt Anschlag von Magdeburg für Wahlkampf und Abschiebe-Parolen

Wie der Grünen-Abgeordnete Sebastian Striegel berichtet, hätten sowohl AfD-Fraktionsvorsitzender Ulrich Siegmund als auch der Vorsitzende des Innenausschusses, Matthias Büttner für die AfD-Demo vorzeitig die Sitzung des tagenden Ältestenrates verlassen, die sich mit der Aufarbeitung des Anschlags befasste.

Über 1000 Menschen folgten der als rechtsextrem eingestuften AfD zum Magdeburger Domplatz. Foto: Walther

Gegen die Demo der als rechtsextrem eingestuften AfD hatte ein Bündnis aus mehreren zivilgesellschaftlichen Organisationen zu einer Menschenkette am Tatort aufgerufen. Dort versammelten sich ebenfalls Tausende. Die Strecke der Menschenkette habe aufgrund der Vielzahl an Menschen erweitert werden müssen, berichtet ein Volksstimme-Reporter.

Tausende Magdeburger beteiligten sich an einer Menschenkette gegen Hass und für Ruhe zum Trauern nach dem Anschlag von Magdeburg. Foto: Wollmann

Die Veranstaltung laufe friedlich und ruhig, die Menschen würden still der Opfer gedenken. Unter den Teilnehmern waren auch zahlreiche Rettungskräfte.

Trauer und Gedenken am Sonntag (Kamera: Thomas Schulz/Schnitt: Christian Kadlubietz)

Anschlag von Magdeburg: Täter tötet fünf Menschen auf dem Weihnachtsmarkt

Am Freitagabend gegen 19 Uhr hatte der Attentäter von Magdeburg einen gemieteten SUV durch eine Rettungszufahrt mitten in die Menschenmasse auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gesteuert und dabei zahlreiche Menschen überfahren. Fünf Menschen starben, mehr als 200 wurden teils schwer verletzt. Der Mann konnte direkt danach festgenommen werden.

Stand 21.12.2024 Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Magdeburg: Was ist bekannt?

Wie sich herausstellte, war der in Bernburg lebende Arzt seit Jahren immer wieder auffällig geworden. Die Polizei kontaktierte den Täter mehrfach vor der Tat. Taleb A. sitzt in Untersuchungshaft. Ihm werden fünffacher Mord, mehrfacher versuchter Mord und mehrfache gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.