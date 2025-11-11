Anschlag auf Weihnachtsmarkt Taleb A. vor Gericht: Die Opfer waren ihm egal
Am zweiten Prozesstag äußert sich Taleb A. erstmals ausführlich zum Anschlag. Dabei zeigt er kaum Mitgefühl. Wegen eines angekündigten Hungerstreiks könnte er vom Prozess ausgeschlossen werden.
Aktualisiert: 11.11.2025, 20:21
Magdeburg - Der zweite Tag im Mammutprozess gegen den Attentäter von Magdeburg beginnt, wie der erste geendet hat: Der Angeklagte nutzt die Bühne des Landgerichts, um sich zu inszenieren. Seit dem Vortag hat Taleb A. nichts gegessen. Er werde in den Hungerstreik treten, kündigt er an.