Anspannung in Magdeburgs ukrainischer Partnerstadt Saporischja

Ein Junge schreibt mit dem Finger auf einer beschlagenen Scheibe in einem Evakuierungsbus aus Enerhodar bei der Ankunft in Magdeburgs Partnerstadt Saporischja im Südosten der Ukraine. Viele Kinder mussten vor dem Krieg aus der Ukraine flüchten.

Saporischja - Aus vielen ukrainischen Städten werden in den vergangenen Tagen schwere Angriffe gemeldet. In Teilen des Landes hat die gewählte Regierung die Macht an die russischen Besatzer verloren. Im Vergleich dazu stellt sich die Lage in Magdeburgs Partnerstadt Saporischja etwas weniger dramatisch dar – das zumindest vermelden nach wie vor die dortige Stadtverwaltung und lokale Medien. Doch der Krieg zeichnet auch hier das Leben der Menschen, wie Berichte aus der Stadt zeigen.