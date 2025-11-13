weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. SWM verlegen Rohre für Stromleitung: Anwohner beklagen Zerstörung von historischem Pflasterweg in Magdeburg

SWM verlegen Rohre für Stromleitung Anwohner beklagen Zerstörung von historischem Pflasterweg in Magdeburg

Durch Leitungsarbeiten der SWM wird in Magdeburg ein Weg mit historischem Pflaster zerstört. Das sagen zumindest die Anwohner. Die Stadtverwaltung hat eine andere Sicht.

Von Stefan Harter 13.11.2025, 06:50
Der Magdeburger Arthur Lukas an dem aufgerissenen Gehweg vor seiner Haustür. Dass das alte Pflaster verschwinden soll, findet er nicht gut.
Der Magdeburger Arthur Lukas an dem aufgerissenen Gehweg vor seiner Haustür. Dass das alte Pflaster verschwinden soll, findet er nicht gut. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Historisches Pflaster, das erhalten werden sollte, oder eine unbefestigte Schotterdecke? Diese Frage beschäftigt die Anwohner einer Straße in Magdeburg. Der Gehweg vor ihren Haustüren wird derzeit aufgerissen, um Leerrohre für eine neue Starkstromleitung der Städtischen Werke Magdeburg (SWM) zu verlegen. Dabei soll das alte Pflaster verschwinden - zum Ärger der Anwohner.