Anzeige gegen Magdeburger Affen-Frau: Tierrechtler schalten Staatsanwalt ein

Nach einem Brand in einem Magdeburger Wohnhaus hat die Tierrechtsorganisation Peta Anzeige wegen Tierquälerei erstattet. Durch das Feuer war eine Affenhaltung in einer Wohnung aufgeflogen.

Feuerwehr rettet einen Affen und andere Kleintiere bei einem Brand am 30. Dezember 2021 in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Magdeburg.

Magdeburg - Die Tierrechtsorganisation Peta hat nach eigenen Angaben am 5. Januar 2022 Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Magdeburg gegen die Halterin eines Weißbüschelaffen aus Magdeburg gestellt. Die Frau war Betroffene eines Feuers am 30. Dezember 2021 in einem Mehrfamilienhaus im Magdeburger Stadtteil Neustadt und hatte dabei sich und das Tier in Sicherheit gebracht. Die Staatsanwaltschaft Magdeburg hat sich bis jetzt noch nicht auf eine Anfrage der Volksstimme zu dem Fall geäußert. Das Gesundheits- und Veterinäramt Magdeburg erklärte in einer ersten Stellungnahme, in den Fall bisher nicht eingebunden zu sein.