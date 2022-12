Nicht nur Corona - Das sind die häufigsten Gründe für Krankschreibungen in Magdeburg

In Magdeburg sind von 1000 Beschäftigten 54 krankgeschrieben. Das sagt der DAK-Gesundheitsreport fürs erste Halbjahr 2022 aus. Aber: Corona ist nur ein Grund von vielen.

Magdeburg - Statistisch gesehen sind in Magdeburg von 1000 Beschäftigten 54 krankgeschrieben. Das ergibt die Auswertung des DAK-Gesundheitsreports für das erste Halbjahr 2022. Die Kasse wertet die Krankschreibungen und ihre Ursachen für ihre rund 115.000 Versicherten in Sachsen-Anhalt – davon etwa 6500 mit Krankengeldanspruch in Magdeburg – regelmäßig aus. Das sind die häufigsten Gründe für Krankschreibungen.