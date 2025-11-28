Tausende Menschen sind nach wie vor in Magdeburg ohne Job. Die Zahlen der Agentur für Arbeit umreißen die Lage auf dem Arbeitsmarkt.

Arbeitsmarkt im Herbst 2025: Wo es in Magdeburg Jobs gibt

Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord in Magdeburg. Sie ist für die Landeshaupstadt, für die Altmark und die Landkreise Börde und Jerichower Land zuständig.

Magdeburg. - Magdeburg hat in seiner Arbeitsmarktgeschichte schon bewegtere Zeiten gesehen – darunter auch Monate, in denen weniger als zehntausend Menschen ohne Beschäftigung waren. Auch im November dieses Jahres zeigt sich wieder Bewegung, wenn auch in eher kleinen Schritten.