Tausende Menschen sind nach wie vor in Magdeburg ohne Job. Die Zahlen der Agentur für Arbeit umreißen die Lage auf dem Arbeitsmarkt.

Von Martin Rieß Aktualisiert: 28.11.2025, 12:51
Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord in Magdeburg. Sie ist für die Landeshaupstadt, für die Altmark und die Landkreise Börde und Jerichower Land zuständig. Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - Magdeburg hat in seiner Arbeitsmarktgeschichte schon bewegtere Zeiten gesehen – darunter auch Monate, in denen weniger als zehntausend Menschen ohne Beschäftigung waren. Auch im November dieses Jahres zeigt sich wieder Bewegung, wenn auch in eher kleinen Schritten.