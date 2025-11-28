Freie Stellen und Arbeitslose Arbeitsmarkt im Herbst 2025: Wo es in Magdeburg Jobs gibt
Tausende Menschen sind nach wie vor in Magdeburg ohne Job. Die Zahlen der Agentur für Arbeit umreißen die Lage auf dem Arbeitsmarkt.
Aktualisiert: 28.11.2025, 12:51
Magdeburg. - Magdeburg hat in seiner Arbeitsmarktgeschichte schon bewegtere Zeiten gesehen – darunter auch Monate, in denen weniger als zehntausend Menschen ohne Beschäftigung waren. Auch im November dieses Jahres zeigt sich wieder Bewegung, wenn auch in eher kleinen Schritten.