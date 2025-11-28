Die Kessel sind schon von Lindhorst nach Wolmirstedt umgezogen, Christian Eckart fiebert seinen ersten Brauabenden entgegen. Doch noch gibt es viel zu tun.

Christian Eckart ist froh: Die Brauereikessel sind schon eingebaut.

Wolmirstedt. - Wer Christian Eckart durch die künftige Brauerei folgen will, muss schnell sein. Der Unternehmer wechselt in rasender Geschwindigkeit die Etagen, steigt über Kabel, parliert mit dem Maler und zeigt ganz nebenher den schönen Ausblick über die Ohrewiesen. Noch ist die alte Zuckerfabrik in der Fabrikstraße eine Baustelle, doch schon bald startet der Brauerei-Betrieb.