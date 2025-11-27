Die private Igelrettungsstation von Stefanie Jaksch ist beim Deutschen Tierschutzpreis nominiert. Am Freitag entscheidet sich in Berlin, ob die „Igelmama aus dem Jerichower Land“ die Auszeichnung ins Jerichower Land bringt.

Genthin/Ringelsdorf - Wenn im Jerichower Land ein Igel verwaist, verletzt oder völlig entkräftet gefunden wird, läuft fast immer ein Telefon in Ringelsdorf heiß: bei Stefanie Jaksch. In ihrer privaten Station „Steffis Tierhilfe“ päppelt sie rund um die Uhr stachelige Notfälle auf – ehrenamtlich, ohne öffentliche Förderung und oft an der eigenen Belastungsgrenze. Jetzt ist ihre Igelrettungsstation für den Publikumspreis des Deutschen Tierschutzpreises nominiert, der an diesem Freitag in Berlin verliehen wird.​