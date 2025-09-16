weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Rückgang der Arbeitszeit in Magdeburg durch Minijobs und Teilzeit

Trend zwischen Freude und Sorge Weniger Malochen an der Elbe: Die Magdeburger arbeiten immer weniger

Die Arbeitszeit sinkt in Magdeburg und Umgebung wie in ganz Sachsen-Anhalt: Weniger Stunden pro Erwerbstätigem bestimmen das Bild.

Von Martin Rieß Aktualisiert: 16.09.2025, 14:08
In Magdeburg und Umgebung wird immer weniger gearbeitet.
In Magdeburg und Umgebung wird immer weniger gearbeitet. Symbolfoto: Bernd Weissbrod/dpa

Magdeburg. - Wer heute in Sachsen-Anhalt arbeitet, verbringt deutlich weniger Zeit im Job als noch vor rund 20 Jahren. Die Zahlen des Statistischen Landesamts Sachsen-Anhalt zeigen: Die Jahresarbeitszeit je Erwerbstätigen ist kräftig geschrumpft. Liegen die Mensche in Sachsen-Anhalt immer mehr auf der faulen Haut? Was sind Ursache und Folgen?