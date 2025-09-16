Erste große Investition Nach Neustart: Spezialfirma aus Stendal kauft Superlaser mit KI an Bord
Die Firma JS-Lasertechnik aus Stendal wagt die erste Investition nach dem Neustart. Sie steckt eine Million Euro in einen Laserschneider mit völlig neuen Möglichkeiten.
Aktualisiert: 16.09.2025, 17:09
Stendal - Diese Maschine hat eine lange Fahrt hinter sich. Von Niederönz in der Schweiz bis nach Stendal sind es rund 850 Kilometer. Am Ende der Reise hat der ByStar Fiber sein neues Zuhause erreicht. Es ist die Firma JS-Lasertechnik in der Stendaler Industriestraße.