Die Firma JS-Lasertechnik aus Stendal wagt die erste Investition nach dem Neustart. Sie steckt eine Million Euro in einen Laserschneider mit völlig neuen Möglichkeiten.

Nach Neustart: Spezialfirma aus Stendal kauft Superlaser mit KI an Bord

Ein 40-Tonnen-Kran hebt die neue Maschine in die Werkhalle von JS-Lasertechnik in der Industriestraße in Stendal.

Stendal - Diese Maschine hat eine lange Fahrt hinter sich. Von Niederönz in der Schweiz bis nach Stendal sind es rund 850 Kilometer. Am Ende der Reise hat der ByStar Fiber sein neues Zuhause erreicht. Es ist die Firma JS-Lasertechnik in der Stendaler Industriestraße.