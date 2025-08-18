Am 21. September gibt es im Ersten wieder einen neuen "Polizeiruf 110" aus Magdeburg. Die neue Folge "Sie sind unter uns" des ARD-Krimis beginnt sogleich mit einem Großeinsatz der Polizei, denn an einer Schule gibt es einen Amoklauf.

Amoklauf an einer Schule: Das passiert im aktuellen "Polizeiruf 110" aus Magdeburg

Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch muss im aktuellen "Polizeiruf 110" aus Magdeburg einen Amokläufer stellen.

Magdeburg. – Mit einem Amoklauf an einer Schule bekommen es die Kommissare im nächsten "Polizeiruf 110" aus Magdeburg zu tun. Die Folge "Sie sind unter uns" läuft am 21. September 2025 um 20.15 Uhr in der ARD.

"Polizeiruf 110" thematisiert Amoklauf an Magdeburger Schule

Der 17-jährige Jeremy (Mikke Rasch, 18) löst mit seinem Amoklauf an einer Magdeburger Schule einen Großeinsatz der Polizei aus. Zwei Menschen hat er bereits erschossen, als er sich in einem voll besetzten Klassenraum verschanzt.

Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen, 56) ist als Erste vor Ort und versucht nun unter Hochdruck, mehr über Jeremy herauszufinden.

"Sie sind unter uns": Das Team muss den 17-jährigen Amokläufer in der Magdeburger Schule fassen. (Foto: MDR/filmpool fiction/Britta Krehl)

Warum wurde er zum Amokläufer? Handelte er allein oder hat er Komplizen? Brasch steht vor der schwierigen Aufgabe, Jeremys Motivationen zu entschlüsseln, ihn zur Aufgabe zu bewegen und weitere Todesopfer zu verhindern.

ARD-Krimi: Rollen und Schauspieler im "Polizeiruf 110" aus Magdeburg

Doreen Brasch, gespielt von Claudia Michelsen

Uwe Lemp, gespielt von Felix Vörtler

Jeremy, gespielt von Mikke Rasch

Rebecca Schratt, gespielt von Maja Beckmann

Einsatzleiter SEK, gespielt von Frank Schilcher

Karsten Nötzing, gespielt von Ulrich Brandhoff

Petra Giese, gespielt von Anja Herden

DGL Lewek, gespielt von Samir Fuchs

Anika Müller, gespielt von Karla Trippel

Uwe Wessel, gespielt von Fabian Gerhardt

Roberta, gespielt von Smila Maryluz Liebermann

Ruben, gespielt von Lasse Stadelmann

Jule, gespielt von Eline Doenst

Vanessa, gespielt von Greta Krämer

Gedreht wurde die Folge im September und Oktober 2024 in Magdeburg und Umgebung. Als Kulisse für den Amoklauf wurde die Europaschule in Oschersleben ausgewählt.

"Sie sind unter uns": Amokläufer Jeremy hält Geiseln in der Schule (Foto: MDR/filmpool fiction/Stefan Erhard)

Claudia Michelsen verkörpert Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch

Seit 2013 ist Claudia Michelsen als Hauptkommissarin Doreen Brasch im "Polizeiruf 110" aus Magdeburg zu sehen. Zudem wirkte die 1969 in Dresden geborene Schauspielerin in diversen Film- und Fernsehproduktionen mit, unter anderem in:

Für ihre schauspielerische Leistung wurde sie mit dem Grimme-Preis (für "Grenzgang" und "Der Turm"), mit der Goldenen Kamera (für "Der Turm") sowie mit dem Hessischen Fernsehpreis (für "Der Turm") ausgezeichnet.

Felix Vörtler verkörpert Kriminalrat Uwe Lemp

Ebenfalls seit 2013 gehört Felix Vörtler zum Cast von "Polizeiruf 110". Er verkörpert Kriminalrat Uwe Lemp. Zudem wirkte der 1961 in Naila geborene Schauspieler in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen mit, unter anderem in:

Für seine Darstellung in "Der König von Köln" erhielt er 2020 den Grimme-Preis.