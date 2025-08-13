Krimifans können sich freuen, denn die neue Folge des "Polizeiruf 110" aus Magdeburg wird am Sonntag, dem 21. September 2025, in der ARD ausgestrahlt. "Sie sind unter uns" handelt von einem Amoklauf an einer Magdeburger Schule.

„Polizeiruf 110“: Neue Folge „Sie sind unter uns“ zeigt Amoklauf an Schule

Im neuen „Polizeiruf 110“ findet sich Doreen Brasch (Claudia Michelsen) inmitten eines Amoklaufs an einer Magdeburger Schule wieder.

Magdeburg. - Am Sonntag, den 21. September, ist es endlich wieder so weit: Der nächste Polizeiruf 110 aus Magdeburg wird zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Unter dem Titel „Sie sind unter uns“ geht es dieses Mal um einen Amoklauf an einer Magdeburger Schule.