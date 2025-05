Claudia Michelsen spielt Hanne Bismarck im Film "Blindgänger", der am 29. Mai 2025 in die deutschen Kinos kommt.

Magdeburg. - Claudia Michelsen, bekannt als Kommissarin im Magdeburger „Polizeiruf 110“, ist eine der prägenden Schauspielerinnen Deutschlands. In ihrem neuen Film „Blindgänger“ (Kinostart: 29. Mai 2025) unter der Regie von Kerstin Polte spielt sie die Lehrerin Hanne Bismarck, die sich mitten in einer Evakuierung wiederfindet – und zugleich mit eigenen inneren Abgründen konfrontiert ist. Im Interview mit Volksstimme-Reporterin Romy Bergmann spricht sie über ihre vielschichtige Rolle, emotionale Dreharbeiten, kommende Projekte – und verrät, wann sie für den nächsten „Polizeiruf 110“ wieder in Magdeburg vor der Kamera stehen wird. Zur Premiere am 27. Mai kehrt sie bereits an die Elbe zurück – ins Moritzkino.