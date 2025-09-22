weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  4. Sozialkombinat Ost vom Fonds enttäuscht: Armut in Magdeburg: Kritik am Notfallfonds

Das Sozialkombinat Ost hilft Menschen, die in Magdeburg in Not geraten sind. Die Stadt hat nun einen spendenfinanzierten Notfallfonds gestartet. Doch die Initiative fordert mehr: echte soziale Absicherung – nicht nur gut gemeinte Symbolpolitik.

Von Sabine Lindenau 22.09.2025, 06:30
Die Tafeln sind überlastet - auch in Magdeburg. Das Sozialkombinat Ost ist mit dem spendenfinanzierten Notfallfonds nicht zufrieden.
Die Tafeln sind überlastet - auch in Magdeburg. Das Sozialkombinat Ost ist mit dem spendenfinanzierten Notfallfonds nicht zufrieden. Symbolfoto: IMAGO/Rolf Poss

Magdeburg. - Die Wohnung kalt, der Kühlschrank genauso leer wie das Portemonnaie: Immer mehr Menschen sind von Armut bedroht. In Magdeburg fast jeder sechste. Seit Jahren fordert das Sozialkombinat Ost einen Notfallfonds. Und hilft selbst Magdeburgern, die in Not geraten sind.