Eröffnung in wenigen Monaten Jetzt aber wirklich: KFC kommt 2026 nach Magdeburg - am neuen Ort

Lange war es angekündigt, nun soll das erste Restaurant von Kentucky Fried Chicken in Magdeburg eröffnen. Allerdings nicht mehr an dem Platz, der bislang bekannt war.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 19.01.2026, 15:56
Jetzt aber wirklich: Kentucky Fried Chicken wird in Magdeburg 2026 eine Filiale eröffnen. Foto: Imago/Zuma Press

Magdeburg. - Mehrfach wurde es bereits angekündigt, doch jetzt wird es tatsächlich ernst: Magdeburg bekommt wieder ein Restaurant der US-Kette Kentucky Fried Chicken. Der Hähnchenspezialist wird allerdings nicht mehr an dem bislang benannten Standort in der Innenstadt eröffnen.