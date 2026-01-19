Lange war es angekündigt, nun soll das erste Restaurant von Kentucky Fried Chicken in Magdeburg eröffnen. Allerdings nicht mehr an dem Platz, der bislang bekannt war.

Jetzt aber wirklich: KFC kommt 2026 nach Magdeburg - am neuen Ort

Jetzt aber wirklich: Kentucky Fried Chicken wird in Magdeburg 2026 eine Filiale eröffnen.

Magdeburg. - Mehrfach wurde es bereits angekündigt, doch jetzt wird es tatsächlich ernst: Magdeburg bekommt wieder ein Restaurant der US-Kette Kentucky Fried Chicken. Der Hähnchenspezialist wird allerdings nicht mehr an dem bislang benannten Standort in der Innenstadt eröffnen.