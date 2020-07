Erst vor wenigen Wochen entdeckt, ist der Komet Neowise derzeit mit bloßem Auge auch über Magdeburg zu sehen.

Magdeburg l Sonntagnacht um halb eins hatte Marcus Bonitz ihn fest im Blick - den Kometen Neowise C2020/F3. Von der Sternbrücke aus entdeckte er ihn zwischen Magdeburger Dom und Johanniskirche, berichtet er. Auf Fotos hielt der Hobbyastronom den Schweifstern für die Ewigkeit fest.

Auch in den nächsten Tagen wird der Komet am dunklen Nachthimmel noch zu sehen sein. "Allerdings dann etwas schwächer, weil er sich von der Sonne entfernt", erklärt Bonitz, der Vereinsmitglied in der Astronomischen Gesellschaft Magdeburg ist. Kometen leuchten nicht selber. Vielmehr erzeugen ihre Gase einen leuchtenden Schweif. Zudem werden sie von der Sonne angestrahlt - vereinfacht dargestellt.

Am Tage aber sei Neowise nicht zu sehen. "Dann ist es einfach zu hell", so Bonitz. "Die Sonne überstrahlt alles."

Mit Blick aufs Wetter lässt sich Neowise in Magdeburg in der Nacht zum Dienstag noch einmal gut beobachten. Laut wetter.com soll es klar bleiben. In der Nacht zum Mittwoch wird dagegen mit Wolken und Regen gerechnet. Dann wird der Blick in den Nachthimmel nur getrübt sein.

Der Komet Neowise wurde am 27. März 2020 durch das Weltraumteleskop WISE entdeckt.