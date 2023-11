Die Lichterwelt am Eichplatz in Magdeburg-Ottersleben wird von Jahr zu Jahr größer. Nachdem 2022 ein „Engel für Ottersleben“ seine Premiere feierte, gibt es dieses Jahr wieder eine Neuerung.

Auf Engelslicht folgt nächstes „Otterleuchten“ in Magdeburg

Der Engelsbogen feierte 2022 seine Premiere. In wenigen Tagen soll er wieder aufleuchten.

Magdeburg - Der Bürgerverein „Bürger für Ottersleben“ (BfO) hat Wort gehalten. Wie schon in den Vorjahren wird die Ottersleber Lichterwelt auch in diesem Jahr um ein neues Highlight erweitert.

Zum „Otterleuchten“ am kommenden Mittwoch, 29. November, sollen drei 1,7 Meter hohe LED-Otter an Laternenmasten am Eichplatz ihre Leuchtpremiere feiern. Möglich wurde die Umsetzung dank der Unterstützung von Sponsoren, die auf Tafeln gewürdigt werden sollen.

Auch dieser Leuchtotter wird am Eichplatz wieder zu sehen sein. Archivfoto: Marco Papritz

Die Festveranstaltung des BfO am Mittwoch auf dem Eichplatz startet um 16 Uhr. Die offizielle Eröffnung soll unter Begleitung der Dombläser um 16.45 Uhr erfolgen.

Fest wird an zwei Tagen gefeiert

Anschließend werden die verschiedenen LED-Elemente angeschaltet und der Kinderchor der Grundschule singt. Für das leibliche Wohl wird unter anderem mit Glühwein, Waffeln und Grillspeisen gesorgt.

„Wir werden in diesem Jahr erstmals auch am Donnerstag ein Programm anbieten“, sagt Wigbert Schwenke vom Vorstand des BfO. Start ist dann abermals um 16 Uhr. Es soll ein Kinderprogramm geben.

Ab 17.30 Uhr werden zudem die Band „Phöboö“ sowie die Schulband der Ernst-Wille-Gemeinschaftsschule zu Auftritten erwartet.

Mit Blick auf 2024 gilt dann abermals die Devise: „Der Wunsch ist, dass wir jedes Jahr ein neues Element installieren.“