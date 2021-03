In Autos aus Kassel kann man unter Umständen interessante Entdeckungen machen. Aber bestimmt nicht nur dort. Foto: O. Schlicht

Bargeldfunde kommen manchmal ganz unverhofft. In Kassel hat ein Mann 5000 Euro und ein Sparkassenbuch nach fünf Jahren im Auto entdeckt

(dpa/os) Bargeldfunde an ungewöhnlichen Orten – nicht selten nach vielen Jahren – gibt es immer mal wieder. So manche Deutsche Mark lag schon bündelweise in Sofaritzen verborgen.



Ein solcher Fall ereignete sich nun im hessischen Kassel – in einem Auto. 5000 Euro Bargeld und ein Sparbuch mit einem Guthaben von über 17.000 Euro hat ein Mann in einem Fach der Rückenlehne gefunden. Hinter dem Beifahrersitz entdeckte der 50-Jährige einen Briefumschlag. Überraschend insofern, weil er das Auto schon vor über vier Jahren gebraucht gekauft hatte. Nicht nur er, sondern offenbar auch der 69-jährige Vorbesitzer aus Niedersachsen hatte diese Tasche nicht in Augenschein genommen. Der Rentner konnte mit Hilfe der Polizei gefunden werden. Er war überglücklich.



Wie sich herausstellte, hatte der 69-Jährige 2016 mehrere Fahrzeuge verkauft. Vermutlich wurden Sparbuch und Bargeld in der Hektik einer Probefahrt schnell hinter dem Beifahrersitz versteckt und später vergessen.



So zeigt sich: Es lohnt sich, alle Taschen und Ritzen zu durchforsten – nach Geld, Sparbüchern oder vielleicht auch Diamanten.