Nach den Randalen zur FCM-Aufstiegsfeier 2018 in Magdeburg sucht die Polizei öffentlich weiter nach Tatverdächtigen - mit neuen Bildern.

Magdeburg (rs) l Nach den Ausschreitungen von Fans des 1. FC Magdeburg und anderen am 21. April 2018 am Hasselbachplatz sucht die Polizei mit weiteren Fotos nach Tatverdächtigen. Nach dem Aufstieg des FCM war damals auf dem Platz randaliert worden. Von den Fotos erhofft sich die Polizei Zeugenhiweise.

Aktuell laufen bereits 177 Ermittlungsverfahren. 64 Tatverdächtige sind ermittelt, so die Polizei. Am 21. April 2018 hatte sich der 1. FC Magdeburg bei einem Heimspiel vorzeitig den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga gesichert. Tausende Fans versammelten sich danach am Hasselbachplatz. Es kam zu Krawallen am Magdeburger Hasselbachplatz. Dabei wurden 30 Beamte verletzt.

Polizei fahndet nach Krawallen am Hassel Magdeburg (jl) l Nach den Ausschreitungen am Magdeburger Hasselbachplatz im April 2018 sucht die Ermittlungsgruppe "Aufstieg" mit Fotos nach Tatverdächtigen. Die Kripo Magdeburg bitte um Hinweise. Tatverdächtiger "3": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirek...



Tatverdächtiger "3": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirektion ...



Tatverdächtiger "7": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirek...



Tatverdächtiger "11": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidire...



Tatverdächtiger "13": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirektion...



Tatverdächtiger "14": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirektion...



Tatverdächtiger "15": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirektion...



Tatverdächtiger "18": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirektion...



Tatverdächtiger "20": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirektion...



Tatverdächtiger "23": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirektion...



Tatverdächtiger "24": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirektion...



Tatverdächtiger "25": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirektion...



Tatverdächtiger "29": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirektion...



Tatverdächtiger "30": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirektion...



Tatverdächtiger "25": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirektion...



Tatverdächtiger 33": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirektion ...



Tatverdächtiger "33": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirektion...



Tatverdächtiger "34": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirektion...



Tatverdächtiger "34": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirektion...



Tatverdächtiger "35": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirektion...



Tatverdächtiger "35": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirektion...



Tatverdächtiger "36": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirektion...



Tatverdächtiger "36": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirektion...



Tatverdächtiger "37": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirektion...



Tatverdächtiger "37": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirektion...



Tatverdächtiger "38": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirektion...



Tatverdächtiger "38": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirektion...



Tatverdächtiger "39": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirektion...



Tatverdächtiger "40": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirektion...



Tatverdächtiger "40": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirektion...



Tatverdächtiger "41": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirektion...



Tatverdächtiger "42": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirektion...



Tatverdächtiger "42": Nach Krawallen am Hasselbachplatz in Magdeburg fahndet die Polizeidirektion...