Das Carl-Miller-Bad ist für viele Magdeburger mehr als nur ein Freibad – es ist ein Stück Sommergeschichte. Doch die Anlage ist in die Jahre gekommen. Jetzt hat der Stadtrat eine Entscheidung getroffen, die vieles verändern wird. Was genau geplant ist.

Vor Beginn der Freibadsaison müssen die Becken im Carl-Miller-Bad fit gemacht werden. Doch die stark sanierungsbedürftigen Becken werden bald abgerissen.

Magdeburg. - Kein Freibad in Magdeburg liegt so zentral, keines ist so beliebt: Doch das Carl-Miller-Bad ist stark sanierungsbedürftig. Damit es überhaupt alle Jahre wieder eröffnen kann, muss die Stadt im Vorfeld immer rund 80.000 Euro für die Instandsetzung des maroden Beckens in die Hand nehmen. Nun hat der Stadtrat einen Beschluss gefasst, der für eine deutliche Aufwertung sorgen wird.