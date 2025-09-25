Millionen für ein marodes Freibad in Magdeburg? Das Carl-Miller-Bad steht dieser Tage vor einer Schicksalsentscheidung.

Bilder wie dieses sind für diese Saison im Magdeburger Carl-Miller-Bad Geschichte. Damit es sie auch noch in Zukunft geben kann, muss kräftig investiert werden.

Magdeburg. - Das Carl-Miller-Bad hat schon bessere Zeiten gesehen. Wer die tiefen Risse im Betonbecken oder die in die Jahre gekommenen Funktionsgebäude aus den 1950er Jahren betrachtet, merkt schnell: Ohne eine grundlegende Sanierung ist hier bald Schluss. Im Vorfeld einer entscheidenden Abstimmung im Stadtrat gab es umfangreiche Diskussionen.