Ist Rettung für Freibad möglich? Carl-Miller-Bad in Magdeburg: Sanierung oder Stillstand?
Millionen für ein marodes Freibad in Magdeburg? Das Carl-Miller-Bad steht dieser Tage vor einer Schicksalsentscheidung.
Aktualisiert: 25.09.2025, 10:39
Magdeburg. - Das Carl-Miller-Bad hat schon bessere Zeiten gesehen. Wer die tiefen Risse im Betonbecken oder die in die Jahre gekommenen Funktionsgebäude aus den 1950er Jahren betrachtet, merkt schnell: Ohne eine grundlegende Sanierung ist hier bald Schluss. Im Vorfeld einer entscheidenden Abstimmung im Stadtrat gab es umfangreiche Diskussionen.