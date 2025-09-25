weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Kostenexplosion: Carl-Miller-Bad Magdeburg vor Sanierung? Stadtrat entscheidet

Ist Rettung für Freibad möglich? Carl-Miller-Bad in Magdeburg: Sanierung oder Stillstand?

Millionen für ein marodes Freibad in Magdeburg? Das Carl-Miller-Bad steht dieser Tage vor einer Schicksalsentscheidung.

Von Martin Rieß Aktualisiert: 25.09.2025, 10:39
Bilder wie dieses sind für diese Saison im Magdeburger Carl-Miller-Bad Geschichte. Damit es sie auch noch in Zukunft geben kann, muss kräftig investiert werden.
Bilder wie dieses sind für diese Saison im Magdeburger Carl-Miller-Bad Geschichte. Damit es sie auch noch in Zukunft geben kann, muss kräftig investiert werden. Archivfoto: Uli Lücke

Magdeburg. - Das Carl-Miller-Bad hat schon bessere Zeiten gesehen. Wer die tiefen Risse im Betonbecken oder die in die Jahre gekommenen Funktionsgebäude aus den 1950er Jahren betrachtet, merkt schnell: Ohne eine grundlegende Sanierung ist hier bald Schluss. Im Vorfeld einer entscheidenden Abstimmung im Stadtrat gab es umfangreiche Diskussionen.