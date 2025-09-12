Erste Anlage mit Reiter und Jungfrau Aus fürs Ampelmännchen: Neue Motive für Magdeburger Ampeln angebracht
Die erste von mehreren Fußgängerampeln in der Magdeburger Innenstadt wurde mit neuen Motiven ausgestattet. Sie ersetzen das bekannte Ampelmännchen.
Aktualisiert: 16.09.2025, 12:14
Magdeburg. - Hexen in Wernigerode, Mainzelmännchen in Mainz oder die Stadtmusikanten in Bremen - in einer ganzen Reihe von deutschen Städten gibt es bereits Ampeln mit Lokalbezug. Nun wurde auch die erste Anlage in Magdeburg mit zwei speziellen Motiven ausgestattet.