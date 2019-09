Nachdem ein Mann zwei Kontrolleure in Magdeburg verletzte, leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein. Symbolfoto: Rene Ruprecht/dpa

Ein Fahrgast ist in einer Magdeburger Straßenbahn ausgerastet und hat zwei Kontrolleure leicht verletzt.

Magdeburg (vs) l Bei einer Fahrkarten-Kontrolle in einer Magdeburger Straßenbahn ist am 17. September 2019 ein 20-jähriger Mann aggressiv geworden.

Die beiden Kontrolleure, eine 37-jährige Frau und ein 35-jähriger Mann, stellten den jungen Mann aus Marokko ohne Fahrschein fest. Während der Kontrolle wurde dieser verbal aggressiv, teilte die Polizei mit.

Es kam zu einem Handgemenge. Dabei entriss der Mann den Kontrolleuren seine Ausweisdokumente und flüchtete. Die beiden Kontrolleure wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Polizei leitete die entsprechenden Ermittlungsverfahren ein.