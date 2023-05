Die Magdeburger Mühlenfreunde laden zum Mühlentag ein. Am Pfingstmontag gibt es ein buntes Programm für die ganze Familie an der Düppler Mühle.

Ausflugstipp: Mühlenfest am historischen Wahrzeichen

Pfingstmontag in Magdeburg

Nach einer „kopflosen“ Zeit wird die Düppler Mühle in Magdeburg im September wieder ihre Haube bekommen.

Magdeburg - Traditionell am Pfingstmontag öffnen bundesweit zahlreiche historische Mühlen ihre Türen. Auch die Düppler Mühle in Magdeburg beteiligt sich mit einem Fest rund um die alte Holländermühle am Deutschen Mühlentag.