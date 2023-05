Drei Tage frei. Drei Tage Sonnenschein: Das Pfingstwochenende wird warm. Zeit für Outdoor-Aktivitäten. In Magdeburg ist einiges los.

Pfingsten in Magdeburg

Wer an den warmen Pfingsttagen Lust auf Wassersport hat, kann mit dem Wakeboard über den Neustädter See rauschen.

Magdeburg - Langes Wochenende gleich Langeweile? Nicht zu Pfingsten. Der Wetterbericht für Magdeburg verspricht drei sonnige Tage mit Temperaturen über 20 Grad. In der Landeshauptstadt gibt es von heute bis Montag zahlreiche Möglichkeiten, draußen etwas zu erleben. Sieben Tipps von Action bis Abkühlung:

Action: Wasserski, Wakeboard oder Stand-up-Paddling? Wer Action auf dem Wasser sucht, ist im Strandparx Cable Island am Neustädter See genau richtig. Von 14 bis 19 Uhr kann an allen drei Pfingsttagen Wassersport betrieben werden.

Feste: Mit dem Stadtfest, das schon gestern rund um den Alten Markt begonnen hat, und dem Spectaculum Magdeburgense im Glacis-Park, das ebenfalls gestern gestartet ist, gibt es bis Montag zwei große Outdoor-Feste.

Darüber hinaus stehen viele weitere Veranstaltungen auf dem Programm in der Landeshauptstadt. Wir haben 18 Tipps für Veranstaltungen an Pfingsten in Magdeburg zusammengestellt.

Das könnte Sie auch interessieren:Pfingsten in Sachsen-Anhalt: Festival, Ritterspiele, Motorsport: Wohin sich ein Ausflug am Pfingstwochenende lohnt

Abkühlung: Bei herrlichem Wetter schmeckt ein Eis besonders gut. Die Eisdielen in der Stadt sind zu Pfingsten natürlich geöffnet und sorgen für eine süße Abkühlung.

Familienspaß: Der Elb-auenpark ist immer eine gute Adresse für Familienausflüge. Kinder können spielen und Abenteuer erleben, Eltern zuschauen und dabei ein leckeres Eis oder kühles Getränk genießen. Auch ein Zoobesuch bietet Spaß für die ganze Familie.

Genuss: Cocktails schlürfen unter freiem Himmel, das macht an lauen Abenden besonders viel Spaß. Ob Strandbar, Montego Beachclub, Hafenbar im Yachthafen oder auch das Café Treibgut: In den Open-Air-Bars kommt Urlaubsflair auf. Auch die Biergärten – von Schweizer Milchkuranstalt bis Mückenwirt – öffnen ihre Tore.

Ab ins kühle Nass: Einfach treiben lassen, Bahnen durchs Becken ziehen oder einfach Sonnenbaden – die Naherholungszentren Barleber See und Neustädter See sowie die Freibäder Carl Miller und Erich Rademacher sind geöffnet, das Freibad Süd nur am Montag.

Natur erleben: Wer es etwas ruhiger angehen lassen, aber dennoch an der frischen Luft sein möchte, für den ist der Stadtpark das Richtige. Hier lässt sich die Natur genießen – bei einem Spaziergang, mit Segways oder Rikschas. Auch bei einer Tretboot-Fahrt auf dem Adolf-Mittag-See lässt sich das schöne Pfingstwetter auskosten.