Magdeburg. - Seit mehr als fünf Jahren organisieren Studenten der Otto-von-Guericke-Universität im „in:takt“ Seminare, Workshops, Konzerte, Tanzabende, Ausstellungen, Tauschbörsen, Spielabende, Podiumsdiskussionen, Kochnachmittage, Kinosonntage und weitere Veranstaltungen für die Stadt Magdeburg. Ziel sei es, eine Brücke zwischen Uni und Stadt zu bauen.

Mehr als der Hälfte des Projekts im Breiten Weg 32 bis 34 wird vom Studierendenrat der Uni finanziert. Die Betreuung der Studenten durch Dozenten und Hilfskräfte sowie einen Teil der Materialkosten finanziert die Uni. Auch der Stadtrat Magdeburgs hat in den letzten Jahren immer wieder erneut beschlossen, die Studenten in ihrer Arbeit zu unterstützen. „Durch wiederholte Anträge der AfD-Fraktion auf Streichung der Mittel ist diese Unterstützung allerdings in Gefahr“, so Jana Richter, die das „in:takt“ organisatorisch betreut.

Dennoch: Unterkriegen lassen, möchte man sich nicht. Im Sommer startete eine neue Serie von „Mach-Stadt-Workshops“. Schon im vergangenen Jahr wurden dafür zusätzlich Gelder bei der Kulturförderung beantragt. Bisher wurden in einem öffentlichen Bauworkshop Bänke für den Breiten Weg gebaut, ein Arabisches Kulturfest organisiert und ein Roboter-Workshop für Kinder angeboten. In den nächsten Monaten sind dazu weitere Theaterworkshops, ein Selbstwirksamkeitsseminar sowie ein feministischer Stadtrundgang geplant.

Familientheater-Workshop im Magdeburger in:Takt

Gestartet wird diesen Sonnabend mit einem Familientheater-Workshop, zu dem die Theaterpädagogin und Puppenspielerin Kerstin Reichelt Eltern und Kinder ab sechs Jahren einlädt. Die Familien dürfen sich von 10 bis 17 Uhr auf basteln und Geschichten erzählen freuen. Sie werden Fantasiefiguren erfinden und als Flachfiguren zum Leben erwecken. Jede Familie baut sich eine eigene kleine Bühne, die sie, nachdem sie ihr Theaterstück den anderen Teilnehmern vorgespielt hat, mit nach Hause nehmen darf. Es wird gemalt und es werden Collagen aus alten Zeitungen und Plakaten erstellt. Alles ist möglich auf der eigenen Bühne, und so dürfen Träume fliegen und Ideen laufen lernen.

Weiter geht es am Sonntag mit einem Objekttheater-Workshop für Erwachsene. Kerstin Reichelt hat in ihrer Theaterwerkstatt Stine reichlich Objekte gesammelt, die einen eigenen Charakter haben und Geschichten erzählen. Sie wird die Teilnehmer anleiten, damit sie es schaffen, die Objekte lebendig werden zu lassen und aus ihrem Leben zu plaudern. Anmelden kann man sich für beide Theaterworkshops bis zum morgigen Freitag mit einer E-Mail an intakt@ovgu.de.

Starke Frauen in Magdeburg

Am 14. November ab 17 Uhr geht es am Gouvernementsberg/Fürstenwall um starke Frauen in Magdeburg. Bei diesem feministischen Stadtrundgang geht es um Magdeburger Frauen, deren Geschichten Nadja Gröschner erzählt.

Die Route führt von der Skulptur der Mechthild über die Bachmann’sche Mittwochsgesellschaft mit Bezug zur Schriftstellerin Anna Luise Karsch, das ehemalige Magdeburger Schloss bis zum „FrauenOrt“ für die Frauen der Ottonen und die Erinnerung an die Sintiza Erna Lauenburger, genannt Unku. Auch hierfür kann man sich mit einer kurzen Mail an intakt@ovgu.de anmelden.

Workshops zum Selbstbewusstsein

Jennifer Beder ist Expertin für soziale Arbeit und systemische Beratung. Seit fast zehn Jahren unterstützt sie nun vor allem junge Menschen dabei, Lösungen für alltägliche Herausforderungen zu finden und sich unter anderem beruflich zu orientieren. Im „in:takt“ gibt sie nun eine dreiteilige Workshopreihe unter dem Titel „Selbst.Bewusst.Sein.“

Termine sind am 19. November und am 3. und 17. Dezember jeweils von 18 bis 20 Uhr. Thematisiert werden Tools, sich selbst besser zu managen und persönliche Ziele schrittweise zu verfolgen. Alle drei Workshopteile sind eng miteinander verknüpft. Eine Anmeldung ist bis zum 14. November per E-Mail an intakt@ovgu.de möglich. Der Workshop richtet sich insbesondere an 18- bis 25-Jährige.