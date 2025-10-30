Monatelang trieb das ausgebrannte Wrack einer dänischen Yacht in der Zollelbe. Niedriger Wasserstand und zunächst verschwundene Eigentümer verzögerten die Bergung – jetzt ist das Boot weg.

Ausgebrannte Yacht nach Monaten aus der Elbe in Magdeburg geborgen

Die am 17. Juli 2025 abgebrannte dänische Yacht wurde am Donnerstag (30. Oktober 2025) durch ein Boot der Berufsfeuerwehr Magdeburg abgeschleppt.

Magdeburg. - Monatelang lag sie da – eine ausgebrannte Yacht aus Dänemark, halb versunken in der Zollelbe, ein stilles Mahnmal aus Holz, Stahl und Ruß. Mitte Juli war das Boot in Brand geraten, seither wartete es auf seine Bergung. Doch niedrige Wasserstände und zunächst spurlos verschwundene Eigentümer machten die Bergungsaktion zu einer Geduldsprobe.