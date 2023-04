Die Show "Holidy on Ice - An New Day" gastiert ab Mittwoch in der Magdeburger Getec-Arena. Foto: Holiday on Ice/Rico Ploeg

Magdeburg - In Magdeburg wird am Mittwoch ein buntes Programm geboten - eine Eisshow und Kabarett, Ferienprogramm für Kinder und Familien, Literatur, Geschichte und Kunst. Die Magdeburger Volksstimme hat elf Freizeittipps zusammengestellt. Die Ideen zum Ausgehen für Dienstag, den 4. April 2023, gibt es hier.

„Holiday on Ice – An New Day“ in der Magdeburger Getec-Arena

„Holiday on Ice – An New Day“ heißt die Aufführung, die bis Ostermontag in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 gezeigt wird. Geboten werde eine Show rund um den Zauber des Neuanfangs, des Lebens und der Liebe, so die Veranstalter.

Die Zuschauer erwartet in dieser Saison eine besonders emotionale Geschichte: Sie sehen und erleben unseren Planeten und die Wunder des Lebens durch die Augen der Hauptdarstellerin Aurora, eines sensiblen Wesens aus einer anderen Welt. Von der prachtvollen Schönheit und Einzigartigkeit aller Dinge, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen bis hin zur großen Welt der menschlichen Emotionen – eine Liebeserklärung an das Leben.

„Wir wollen die Menschen einladen, zu träumen und sich wieder in unsere Welt und unsere Natur zu verlieben“, so Francisco Negrin. Als einer der international begehrtesten und erfahrensten Kreativdirektoren für visuell und gestalterisch anspruchsvolle Großevents setzt Negrin auf eine Story, die alle anspricht. Eigens für die Show komponierte oder neu interpretierte Musik vervollständigt das Erlebnis für alle Sinne. Von zeitlosen Klassikern bis zu aktuellen Hits ist für jeden etwas dabei.

Vorstellungen sind für Mittwoch und Donnerstag um 19 Uhr, für Sonnabend um 13, 16.30 und 20 Uhr, für Sonntag um 13 und 16.30 Uhr sowie für Montag um 14 Uhr geplant. Karten im Vorverkauf auch im Volksstimme Servicecenter und bei Biberticket online und unter Telefon 0391/5999.700.

Gipfeltreff der Magdeburger Stadtschreiber im Forum Gestaltung

Zu einem Treffen der ehemaligen Stadtschreiber lädt das Forum Gestaltung am Mittwoch in die Brandenburger Straße 10 ein. Beginn ist um 19 Uhr. Geplant sind eine Lesung und ein Diskussionsrunde.

Akos Doma ist derzeit Stadtschreiber in Magdeburg. Foto: Stadt Magdeburg

Seit 2013 werden alljährlich ausgezeichnete Autoren in die Stadt eingeladen, um das Leben der Stadt zu begleiten und auch von ihr inspiriert zu werden. Die Liste beginnt im Jahr 2013 mit Bernd Wagner, dem ersten Stadtschreiber Magdeburgs, und führt über Anja Tuckermann (2014), Peter Wawerzinek (2015), Werner Fritsch (2016), Inger-Maria Mahlke (2017), Nellja Veremej (2018), Nele Heyse (2019), Jörg Menke-Peitzmeyer (2020), Marlen Schachinger (2021) bis hin zu Katja Hensel (2022) und dem aktuellen Stadtschreiber Akos Doma (2023).

Das Treffen der ehemaligen Stadtschreiberinnen und Stadtschreiber bietet eine Gelegenheit für einen Gedankenaustausch und vielfältige Begegnungen. Das Treffen am 5. April hat auch eine historische Bedeutung. An diesem Tag im Jahr 1933 fand in Magdeburg die erste öffentliche Bücherverbrennung statt, bei der auch Bücher des Magdeburger Autors Georg Kaiser verbrannt wurden. Die Nazis führten später eine größere Bücherverbrennung in Berlin durch.

Preußische Geschichte in der Urania Magdeburg

„Soldatenfrauen in der preußischen Festung Magdeburg“ heißt ein Vortrag von Ingo Bringezu am Mittwoch um 15 Uhr in der Urania in Magdeburg. Hintergrund: Viele Soldaten in der preußischen Garnison waren verheiratet. Allerdings gestaltete sich das Leben der Frauen und Kinder schwierig. Sie mussten mit verdienen und erhielten bei Invalidität und Tod ihrer Männer eine kärgliche Unterstützung.

Um Anmeldung wird unter Telefon 0391/25 50 60 wird gebeten. Die Urania sitzt im Nicolaiplatz 7.

Kunstführung zur Mittagspause im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen

Die mittwochs um 12.30 Uhr im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 stattfindende Mittagspausen-Führung versorgt die Besucher mit kulturellen Appetithäppchen. Ein Kunstwerk der Sammlung oder einer Ausstellung steht im Mittelpunkt der Führung und wird intensiv besprochen - das Richtige, für den kleinen Kunst-Hunger unter der Woche.

Malerei in der Magdeburger Stadtbibliothek

Die Magdeburger Künstlerin Gabi Nowack präsentiert in der Ausstellung unter dem Titel „Meer und mehr“ eigene Arbeiten. Zu sehen sind Aquarelle und Acrylmalerei, die sich dem Thema Meer widmen, in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109.

Die Vernissage findet am Mittwoch um 16 Uhr im Lesecafé der Zentralbibliothek statt. Gezeigt wird die Ausstellung bis zum 30. April.

Hans-Günther Pölitz und Manfred Breschke kriegen nicht genug in der Magdeburger Zwickmühle

„Wir kriegen nicht genug“ heißt das aktuelle Kabarettprogramm mit Hans-Günther Pölitz und Manfred Breschke, das derzeit in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a gezeigt wird. Vorstellungen sind für Mittwoch sowie für den 12. und 13. April und den 19., 20., 26., 27. und 31. Mai jeweils um 20 Uhr geplant.

"Wir kriegen nicht genug", so der Titel des politischen Kabarettprogramms mit Hans-Günther Pölitz und Manfred Breschke in der Magdeburger Zwickmühle. Foto: Uli Lücke

Hans-Günther Pölitz und Manfred Breschke sind zwei gestandene, befreundete Kabarettisten. Der eine weit über Magdeburg hinaus bekannt, der andere ebenso in Dresden. Zwei erfahrene 70-Jährige des politischen Kabaretts. Doch kein bisschen leise. „Denn die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von klasse Kämpfen. Bei allen geht es um das Kriegen von dem, wovon man nicht genug hat“, heißt es in der Ankündigung.

Hans-Günther Pölitz hat auch das Buch mit Beiträgen von Manfred Breschke, Olaf Kirmis, Rainer Otto und Wolfgang Schaller geschrieben. Unter anderem geht es in dem Kabarettprogramm „Wir kriegen nicht genug“ um Lehrer, schwere Waffen, die Gastronomie und das Gesundheitswesen. Nach der Premiere hieß es in der Volksstimme: „Das Programm ist wie eine Therapie in düsteren Zeiten. Es vermag nicht nur völlig neue Blickwinkel zu eröffnen, sondern auch Unsägliches ,wegzulachen‘.“ Mehr sei nicht möglich, so Rezensent Rolf-Dietmar Schmidt.

„Jetzt mal ernsthaft“ mit den Hengstmann-Brüdern in Magdeburg

Die Hengstmannbrüder präsentieren ihr 18. Programm. Mit dem Erreichen der Volljährigkeit gibt es für viele neue Freiheiten wie das Autofahren und das Konsumieren harter Getränke, jedoch auch die volle Strafmündigkeit.

"Jetzt mal ernsthaft" heißt das Programm von Sebastian und Tobias Hengstmann. Foto: Veranstalter

Doch bedeutet das auch das Ende von Quatsch, Heiterkeit und Spaß? Nicht für Sebastian und Tobias Hengstmann! Obwohl die Zeiten ernster werden, bleiben die beiden auf der Bühne spontan, analytisch, frech und frisch. Als Rampenlicht für ihren abendfüllenden klugen Klamauk nutzen sie auch weiterhin ernste Themen und kommentieren aktuelle Geschehnisse auf eine unterhaltsame Art und Weise. Ob beim Tanken, Öffnen von Rechnungen oder beim Finanzamt - Ernsthaftigkeit ist nicht ihre Stärke, zumindest nicht alleine und schon gar nicht zu zweit. Mit ihrem neuen Programm bleibt das Publikum auf jeden Fall gut unterhalten.

Vorstellungen des Kabarettstücks „Jetzt mal ernsthaft“ im „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 sind am Mittwoch sowie am 12., 18., 26. und 29. April und am 5., 11. und 12. Mai jeweils um 19.30 Uhr sowie am 16. April um 18 Uhr angesetzt.

Tipps für Familien und Kinder in den Osterferien

In den Ferien bietet Magdeburg Programm für Ferienkinder und Familien. Die Volksstimme hat ein paar Tipps zusammengetragen.

Bis zum 10. April sind Besucher des Elbauenparks eingeladen, Osterverstecke zu entdecken. Ausgestattet mit einer Schatzkarte geht es auf eine Schnitzeljagd quer durch das über 90 Hektar große Parkgelände. Ziel ist es, alle Ostereier zu finden, die im Park versteckt und jeweils mit einem Buchstaben versehen sind. Alle Buchstaben kombiniert, ergeben das Lösungswort. Eine Entdeckungstour Jahrtausendturm beginnt am Mittwoch um 15 Uhr.

Warum ist die Grüne Zitadelle von Magdeburg eigentlich pink? Wer hat die großen goldenen Kugeln auf das Dach gelegt und wie fühlt sich der Magdeburger Dom in klein an? Diese und andere spannende Fragen können die Magdeburg-Entdecker dem Stadtführer stellen und darüber hinaus viele tolle Sachen über den großen Kaiser Otto erfahren. Auf dem Weg gibt es mit Sicherheit viele Ecken, die erkundet und beleuchtet werden können. Hinweis: Voranmeldung wird online empfohlen. Empfohlen ist auch maximal eine Begleitperson pro Kind. Start ist am Mittwoch um 17 Uhr am Dommuseum Ottonianum.

Die Gruson-Gewächshäuser in der Schönebecker Straße 129b laden Ferienkinder am Mittwoch zum zwölften Tierwelt-Erlebnistag ein. Zwischen 14 und 17 Uhr stehen die tierischen Bewohner der Gewächshäuser im Vordergrund. Es gibt Schaufütterungen bei den Kaimanen, Geckos, Pfeilgiftfröschen und Aquarien sowie Aktionen rund um die Tierwelt zum Mitmachen, Zuhören und Zuschauen.

Unter dem Titel „Der Frühling ist da!“ können Kinder ab sechs Jahren am Mittwoch im Kulturhistorischen Museum in der Otto-von-Guericke-Straße 68-73 Pop-up-Frühlingskarten gestalten. Beginn: 14 Uhr.