Magdeburg - Naturkunde und Kino, Literatur und die Frage, wer die Debatte über Ostdeutsche prägt, Party und 3D-Druck sowie zwei Ideen für Familien und Ferienkinder sind Themen im Magdeburger Freizeitkalender der Volksstimme für Dienstag, den 4. April 2023. Die Tipps für Montag, den 3. April 2023, gibt es hier.

Auswilderung ist am Dienstag im Magdeburg Zoo Thema

„Auswilderungsstation – von Falken, Fledermäusen und Co.“ heißt ein Vortrag von Annett Schwabe am Dienstag im Zoo Magdeburg in der Zooallee. Hintergrund: Der Zoo engagiert sich nicht nur für den Schutz exotischer Tiere. Auch der Erhalt der heimischen Biodiversität ist unser Ziel. Seit über 70 Jahren werden junge Wildtiere, vornehmlich einheimische Vögel, aufgezogen und kranke Tiere versorgt. Was für Fundtiere kommen in die Auswilderungsstation? Können alle wieder in die freie Wildbahn entlassen werden und muss man wirklich jeden Vogel auflesen, der am Boden sitzt?

In einem spannenden Vortrag berichtet die Referentin von ihrer Arbeit in der Auswilderungsstation. Treffpunkt ist um 17.40 Uhr am Haupteingang des Zoos. Ein Nacheinlass ist nicht möglich. Der Eintritt ist frei, und eine Anmeldung unter ist unter [email protected] möglich.

Im Zoo Magdeburg leben derzeit 200 Tierarten, davon sind viele von der Ausrottung bedroht. Die Zootiere sind Botschafter ihrer Art. Grund genug, einige von ihnen stärker in den Fokus zu rücken. Die Einrichtung wurde seit den 1950er Jahren im Norden der Stadt aufgebaut.

„Der Osten: eine westdeutsche Erfindung“ mit Dirk Oschmann in der Magdeburger Stadtbibliothek

Ist die aktuelle Streitschrift von Dirk Oschmann ein lang ersehnter Befreiungsschlag gegen die westliche Übermacht oder eher das typische Gejammer eines Ostdeutschen? In wenigen Wochen ist das Buch „Der Osten: eine westdeutsche Erfindung“ auf die vorderen Ränge der Bestseller-Listen katapultiert und medial auf nahezu allen Kanälen zum Thema gemacht worden. Jetzt stellt sich der Autor Dirk Oschmann am Dienstag um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 in einer öffentlichen Lesung der Diskussion.

Dem Leipziger Hochschullehrer geht es nicht nur um die Beschreibung eines bedauerlichen von Ungleichheit geprägten Ist-Zustands, sondern um die Zukunftsfähigkeit der hier lebenden Menschen. Sein Buch ist die Langfassung eines Feuilleton-Artikels aus dem vergangenen Jahr, der bereits hohe Wellen schlug. Für ihn steht fest: „Der Osten hat keine Zukunft, solange er nur als Herkunft begriffen wird.“ Oschmann fragt, was es bedeutet es, eine Ost-Identität auferlegt zu bekommen, die für die wachsende gesellschaftliche Spaltung verantwortlich gemacht werde. Attribute wie Populismus, mangelndes Demokratieverständnis, Rassismus, Verschwörungsmythen und Armut - all das verbinde man wie selbstverständlich mit Ostdeutschland.

Der Wissenschaftler will in seinem Buch offenlegen, dass der Westen sich über dreißig Jahre nach dem Mauerfall noch immer als Norm definiert und den Osten als Abweichung, obwohl nicht selten nur geringe Kenntnisse über die Verhältnisse vor Ort vorhanden sind. „Unsere Medien, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft werden von westdeutschen Perspektiven dominiert“, konstatiert er. Die Konstruktion des Ostens aus der Sicht von außen aber spalte letztlich die Gesellschaft dauerhaft und biete keine hoffnungsvolle Perspektive für die unterlegene Seite.

Magdeburger Literaturclub tauscht sich über Werner Lindemanns „Mike Oldfield im Schaukelstuhl: Notizen eines Vaters“

„Lesen Sie – lesen Sie – lesen Sie viel. Lesen Sie alles“, sagte der Schriftsteller Henry James. Dieses Motto lebt der Literaturklub am Schauspielhaus. 2009 durch die Dramaturgie des Theaters Magdeburg ins Leben gerufen, treffen sich nun schon seit 10 Jahren Literaturbegeisterte ein- bis zweimal monatlich zum angeregten Austausch über ein gemeinsam gelesenes Werk, welches in der Runde vorgeschlagen und ausgewählt wird.

Diesen Dienstag geht es um 19.30 Uhr in der Kantine des Magdeburger Schauspielhauses um Werner Lindemanns „Mike Oldfield im Schaukelstuhl: Notizen eines Vaters“. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind per E-Mail an [email protected] möglich. Das Schauspielhaus befindet sich in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Vortrag zum 3D-Druck online bei der Magdeburger Volkshochschule

Die Volkshochschule Magdeburg bietet zum „Digitalen Dienstag“ diese Woche um 18 Uhr einen Kurs unter dem Titel „Kreativität zum Anfassen - 3D-Druck für Einsteiger“. Referent ist Patrick Gottschalk.

Hintergrund: Von „3D-Druck“ hat mittlerweile jeder schon mal gehört - ob beim Häuserbau oder in der Zahnmedizin. Doch auch im Hobbybereich ist der 3D-Druck vielseitig einsetzbar: Ersatzteile im Haushalt, Kleinteile für Modellbau oder individuelle Dekoelemente. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Im Einsteigerkurs lernen die Teilnehmenden, welche Verfahren und Materialien es gibt und wie sie von der Idee zum gedruckten Objekt kommen. Dabei erhalten die Teilnehmenden einen praktischen Einblick in die freie Modellierungssoftware „Tinkercad“ und erhalten weitere Anregungen zum Thema 3D-Modellierung und 3D-Scan. Anschließend gibt es eine Einführung in die Funktionsweise des 3D-Druckers. Anmeldungen sind online unter möglich.

„Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ in Magdeburger Kinos

„Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ heißt ein Film, der derzeit vielen Kinos gezeigt wird. Geboten wird ein launiges Abenteuer einer prominent besetzte Neuadaption des Action-Fantasy-Spiels. Die Geschichte: Ein charmanter Dieb versucht zusammen mit einer Gruppe außergewöhnlicher Charaktere ein verlorenes Relikt zu stehlen. Doch als sie sich mit den falschen Mächten anlegen, sehen sich die Abenteurer einer tödlichen Bedrohung gegenüber.

Vorstellungen sind unter anderem im Magdeburger Cinemaxx am Willy-Brandt-Platz am Dienstag um 10, 14.10, 16.20 und 20.10 Uhr und am Mittwoch um 13.40, 16.20 und 20 Uhr sowie im Cinestar am Pfahlberg am Dienstag und am Mittwoch um 12.10, 14, 17 und 20 Uhr geplant.

Tanzen am Dienstag: Baracke und Flowerpower

Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Ihr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Familien und Ferienkinder

Bis zum 10. April sind Besucher des Magdeburger Elbauenparks eingeladen, Osterverstecke zu entdecken. Ausgestattet mit einer Schatzkarte geht es auf eine Schnitzeljagd quer durch das über 90 Hektar große Parkgelände. Ziel ist es, alle Ostereier zu finden, die im Park versteckt und jeweils mit einem Buchstaben versehen sind. Alle Buchstaben kombiniert, ergeben das Lösungswort. Eine „Entdeckungstour Wald“ beginnt außerdem am Dienstag um 15 Uhr.

In den Osterferien können Kinder in der Stadtteilbibliothek im Flora-Park thematisch zum Frühlingsanfang und zum Osterfest basteln. Termine sind von 10 bis 12 Uhr am Dienstag und am Donnerstag in der Einrichtung am Olvenstedter Graseweg 37.