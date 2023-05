Der Knaben- und Herrenchor „Dudaryk“ aus Lviv in der Ukraine gastiert in Magdeburg.

Magdeburg - Chormusik, Schauspiel, Literatur, Kabarett Sportgeschichte, Naturwissenschaft, Bands, ein Gespräch mit Magdeburgs Ballettdirektor und Spiel - der Magdeburger Veranstaltungskalender bietet interessante Termine aus Kultur und Unterhaltung. Die Magdeburger Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen für Donnerstag, den 25. Mai 2023, zusammengetragen. Zu den Freizeittipps für Mittwoch, den 24. Mai 2023, geht es hier.

Benefizkonzert mit dem Knaben- und Herrenchor „Dudaryk“ aus Lviv in der Ukraine

Der Knaben- und Herrenchor „Dudaryk“ aus Lviv in der Ukraine ist auf Einladung der Altmarkfestspiele für eine Woche in Sachsen-Anhalt zu Gast. Am Donnerstag werden die 50 Jungen und jungen Männer den Landtag in Magdeburg besuchen und um 17 Uhr ein Chorkonzert in der Aula des Hegel-Gymnasiums Magdeburg geben. Das Hegelgymnasium hat seinen Sitz in der Geißlerstraße 4.

Die Tickets für das Konzert sind kostenlos, aber aufgrund der begrenzten Platzkapazität im Hegel-Gymnasium Magdeburg ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail an protokoll@lt.sachsen-anhalt.de dringend erforderlich. Es wird um Spenden zugunsten von Menschen in der Ukraine gebeten.

Der Chor „Dudaryk“ wurde 1971 von Mykola Katsal mit Unterstützung der ukrainischen Musikvereinigung in Lviv gegründet. Der Chor ist Preisträger des Nationalen Taras Schewtschenko-Preises 1989. Im jenem Jahr eröffnete der Gründer Mykola Katsal die erste Chorschule in der Ukraine. Für diese Schule stellte die Regierung dem Chor das Gebäude des ehemaligen St.-Lasar-Stadtkrankenhauses zur Verfügung.

In den 45 Jahren seiner Konzerttätigkeit gab der „Dudaryk“-Chor mehr als 2500 Konzerte in den Städten und Dörfern der Ukraine, in Kirchen, Schulen, Justizvollzugsanstalten sowie in den angesehensten Konzertsälen und Kirchen der Welt wie in der Carnegie Hall in den USA, in Notre Dame de Paris und auf dem Vancouver Pacific Place in Kanada. Das Repertoire des Chors umfasst mehr als 2000 Werke.

Für die Spenden nutzt der Landtag das Spendenkonto vom Aktionsbündnis Katastrophenhilfe. Eine Spende ist jederzeit möglich, heißt es seitens der Organisatoren. Und weiter: „Gern können Sie auch spenden, wenn Sie nicht Gast des Konzerts sein können“, heißt es da. Informationen unter www.landtag.sachsen-anhalt.de/benefizkonzert im Web.

„Als Deutschland unterging“ ist Thema des Abends im Museum für Naturkunde in Magdeburg

Der Naturwissenschaftlicher Verein und die Fachgruppe Paläontologie haben den heutigen Abend unter den Titel „Als Deutschland unterging — Die große Zechsteinflut vor etwa 260 Millionen Jahren“ gestellt. Dazu spricht Uniprofessor Jörg W. Schneider von der Bergakademie Freiberg.

Veranstaltungsort ist das Museum für Naturkunde in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73. Beginn ist um 19 Uhr.

Lesung mit Theresia Enzensberger im Magdeburger Literaturhaus

Die Autorin Theresia Enzensberger ist am Donnerstag ab 19 Uhr bei einer Lesung im Magdeburger Literaturhaus in der Thiemstraße 7 zu Gast. Mit dabei hat sie ihren Roman „Auf See“.

Die Geschichte: Yada wächst als Bürgerin einer schwimmenden Stadt in der Ostsee auf. Ihr Vater, ein libertärer Tech-Unternehmer, hat die Seestatt als Rettung vor dem Chaos entworfen, in dem die übrige Welt versinkt. In den Jahren seit ihrer Gründung ist der Glanz vergangen, Algen und Moos überwuchern die einst spiegelnden Flächen. Yadas Vater fürchtet, sie könne das Schicksal ihrer Mutter ereilen, die vor ihrem Tod an einer rätselhaften Krankheit litt. Und Yada macht eines Tages eine Entdeckung, die alles ins Wanken bringt.

Theresia Enzensberger wurde 1986 geboren, sie lebt in Berlin. Sie studierte Film und Filmwissenschaft am Bard College in New York und schreibt als freie Autorin.

Tango in der Magdeburger Festung Mark

Am Donnerstag lädt der Verein Tango Argentino Magdeburg im Stübchen und der Kulturwerkstatt der Festung Mark im Hohepfortewall zur „Minolga“. Ab 19 Uhr können Interessierte in einem Einsteigerkurs die Grundschritte erlernen. Ab 20 Uhr können die ersten gelernten Schritte direkt unter Beweis gestellt werden. Dann sind auch alle Tanzliebhaber herzlich eingeladen, ihr Können zu zeigen oder einfach nur zuzuschauen.

Der Tango Argentino ist seit 2009 Unesco-Weltkulturerbe und hat weltweit viele Anhänger. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieser wunderschöne Tanz im Raum Magdeburg bekannter zu machen.

„Im Menschen muss alles herrlich sein“ zum letzten Mal auf der Bühne im Magdeburger Schauspielhaus

„Im Menschen muss alles herrlich sein“ nach dem Roman von Sasha Marianna Salzmann steht am Donnerstag zum letzten Mal für diese Spielzeit auf dem Programm des Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Beginn ist um 19.30 Uhr.

"Im Menschen muss alles herrlich sein" im Magdeburger Schauspielhaus. Foto: Dorothea Tuch/Theater Magdeburg

Die Geschichte: Zwei Mütter und zwei Töchter begeben sich auf eine abenteuerliche Forschungsreise in die Vergangenheit: Was hat diese Frau, die sich meine Mutter nennt, erlebt, welche Geschichten wurden wem erzählt und wieso um Himmels willen bin ich immer die Letzte, die etwas erfährt? Sasha Marianna Salzmanns preisgekrönter Roman „Im Menschen muss alles herrlich sein“ spannt einen Bogen von Beginn der 1970er Jahre bis 2015.

In einer Rezension der Magdeburger Volksstimme zu dem Stück hieß es: „Es geht um ein ernstes Thema – und doch tragen die Akteure auf diese Weise gleich zu Beginn erste heitere Momente in die Zuschauerreihen. Das wird auch in den kommenden zwei Stunden so bleiben, wenn humorvolle Wendungen, die teilweise fast überdreht wirken, zwischen den zum Teil elementaren Fragen um Leben und Tod aufblitzen.“

Magdebands im Magdeburger Moritzhof

Der Moritzhof am Magdeburger Moritzplatz hat eine Reihe unter dem Titel „Magdebands“ aufgelegt. Regionale Musiker haben hier die Möglichkeit, sich dem Publikum zu präsentieren. Am Donnerstag steht die dritte Folge der Reihe ab 20 Uhr auf dem Programm. Mit dabei sind dieses Mal „Faek“ nd „Vogelklaus“.

Faek präsentiert auf der Bühne ein extravagantes Erscheinungsbild und vereint eine vielseitige Mischung verschiedener Genres. Am deutlichsten lassen sie sich dem Progressive Rock zuordnen. Das Trio wird gleichermaßen von Einflüssen klassischer Bands wie Genesis, Yes und King Crimson sowie von modernen Vertretern wie Porcupine Tree oder Tool inspiriert. Auch die klassische Musik findet immer wieder Einfluss in ihre Kompositionen und Arrangements. In ihren Songs erzählt Faek Geschichten über das Wachstum und das Scheitern der Menschheit an ihren eigenen Vorstellungen, von Liebe, Größe, Macht und Technologie.

Vogelklaus besteht aus vier Magdeburgern, die ihre gemeinsame Leidenschaft in harter und druckvoller Rockmusik gefunden haben. Ihre Musikrichtung lässt sich klar dem Stoner-Rock zuordnen, geprägt von staubigen Riffs und Gesang, der von klaren Tönen bis hin zu Growls reicht. Die Band präsentiert sich selbstbewusst und dynamisch. Bereits mit dem kraftvollen Opener erreichen sie Höchstleistungen und schießen eine breite, massiv wirkende Klangwand auf den unvorbereiteten Zuhörer. Dabei lachen kleine Teufel über negative Gefühle, die Wut auf sich selbst und die Welt. Zwischendurch überraschen sie jedoch mit ruhigen Phasen, in denen sie diese Klangwand immer wieder durchbrechen und einen verheißungsvollen Blick auf ein blumengesäumtes Idyll hinter den Sound-Gewittern versprechen.

Literatur im Alten- und Servicecenter

Das Awo Alten- und Servicezentrum (ASZ) im Bürgerhaus Cracau lädt am Donnerstag, 25. Mai, zu einem „humorvollen, literarischen und musikalischen Nachmittag mit Hannelore Dietz und Sabine Hollmann-Josellis ein“.

Los geht es um 14 Uhr. Das ASZ befindet sich in der Zetkinstraße 17.

Weltspieltag im Hort an der Salzmannschule

Auch Magdeburg beteiligt sich am diesjährigen internationalen Weltspieltag, der unter dem Motto „Schluss mit der Einfalt – Es lebe die Vielfalt!“ steht. Der Aktionstag hebt die Bedeutung des gemeinsamen Spielens und der Teilhabe aller Kinder, unabhängig von ihren körperlichen oder geistigen Fähigkeiten sowie ihrer kulturellen Herkunft, hervor, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Die AG „Gemeinsam spielen“ veranstaltet am Donnerstag, 25. Mai, in Kooperation mit der Schule und dem Hort der Salzmannschule auf deren Schulhof in der Stormstraße 15 ein buntes Fest mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Für Spiel und Spaß sorgen eine Hüpfburg und ein Glücksrad.

Rundgang zur Sportgeschichte im Osten Magdeburgs

Die Urania lädt am Donnerstag, 25. Mai, zu einer Stadtführung mit Roland Uhl auf den Spuren vergessener Magdeburger Sportstätten. Startpunkt ist um 16.30 Uhr am Finanzamt in der Tessenowstraße. Bei der Führung soll an Sportstätten und Sportler der letzten 100 Jahre erinnert werden, so zum Beispiel an den Cricketer Sportpark, die alte Magdeburger Radrennbahn in Brückfeld oder den Viktoria-Sportpark, heißt es.

Eine vorherige Anmeldung unter Telefon 0391/25 50 60 ist notwendig. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

Barry Jordan spielt im Magdeburger Dom Orgel

Ein Konzert der Reihe „Der lange Abschied“ von Barry Jordan beginnt am Donnerstag um 18 Uhr im Dom zu Magdeburg. Auf dem Programm stehen Stücke von Messiaen und Vierne.

Seit den 1990er Jahren hat Barry Jordan als Kantor den Magdeburger Dom begleitet. Im Herbst verabschiedet er sich in den Ruhestand.

Gespräch mit Magdeburgs Ballettdirektor Jörg Mannes

Spannend werden die Fragen sein, wie Ballettdirektor Jörg Mannes sein Ballettensemble auf den aufwendigen Probenprozess einstellt und welche Stücke zu sehen sein werden Zum letzten Mal in der laufenden Spielzeit ist die Gesprächsreihe „Wir, das Ballett“ am Donnerstag, 25. Mai, um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek zu erleben, in der Ballettdirektor Jörg Mannes exklusive Einblicke in seine Inszenierungen am Theater Magdeburg gibt.

Zum Finale der Abende gibt Jörg Mannes einen Vorgeschmack auf seine Vorhaben in der kommenden Saison. Spannend werden die Fragen sein, wie er sein Ballettensemble auf den Probenprozess einstellt und welche Stücke zu sehen sein werden. Mannes ist ein akribischer Perfektionist, der höchste Ansprüche an seine Ballettkompanie richtet. Wie stets werden Besucher in der Runde Gelegenheit haben, zu den Planungen mit dem Ballettdirektor und untereinander ins Gespräch zu kommen.

„Mit Volldampf ins Aus“ in der Magdeburger Zwickmühle

Im Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“ in der Leiterstraße 2a wird derzeit das Programm „Mit Volldampf ins Aus“ mit Marion Bach und Heike Ronniger aufgeführt. Die Vorstellungen finden am Mittwoch um 15 Uhr statt, sowie am Donnerstag und am 2., 7., 9., 14. bis 16., 22., 23., 28. und 29. Juni um 20 Uhr.

Marion Bach, Oliver Vogt, Christoph Deckbar und Heike Ronniger (v.l.) bei den Proben für „Mit Volldampf ins Aus“. Fotos: Klaus-Peter Voigt

Das Stück beschreibt eine turbulente Kreuzfahrt auf der MS „Cassandra“, die für einige wie das „Traumschiff“ und für andere wie die wiederverwertete „Titanic“ erscheint. Die Frage, ob der Kapitän den Kurs halten wird oder nicht, steht im Raum. Während Alexa möglicherweise helfen könnte, hat die Chefstewardess ihre eigenen Pläne und erklärt den Rettungsbooten den Krieg.