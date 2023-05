Magdeburg - Schauspiel und Musik, Wissen, Party und Literatur - aus den verschiedensten Bereichen des Veranstaltungskalenders hat die Magdeburger Volksstimme 13 Termine für Mittwoch, den 24. Mai 2023, zusammengestellt. Zu den Tipps für Dienstag, den 23. Mai 2023, geht es hier.

Letzte Aufführung für Woyzeck am Magdeburger Schauspielhaus

Das Schauspiel „Woyzeck“ nach Georg Büchner in einer Inszenierung von Jan Friedrich steht derzeit auf dem Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Es geht um Franz Woyzeck, einem Soldaten, der als Diener für einen Hauptmann arbeitet. Um seine Familie zu unterstützen, nimmt er an medizinischen Experimenten teil, die seine Ernährung auf Erbsen reduzieren. Armut, Erniedrigungen und der Mangel an Nahrung führen zur Eskalation: In einem Anfall von Wahn tötet Woyzeck seine Freundin Marie.

Georg Büchner wurde von Zeitungsberichten über Frauenmorde zu diesem Drama inspiriert. In Jan Friedrichs Version wird die Geschichte in die Gegenwart transformiert und erinnert an Computerspiele. Das Publikum schlüpft in Woyzecks Perspektive und begleitet ihn durch eine Welt, in der Entscheidungsmöglichkeiten immer weiter eingeschränkt werden.

Die letzte Vorstellung dieser Spielzeit ist für Mittwoch geplant. Beginn ist um 10 Uhr.

Austausch über Literatur in der Stadtteilbibliothek im Magdeburger Florapark

Die Stadtteilbibliothek im Flora-Park im Olvenstedter Graseweg 37 lädt alle Interessierten zum Literaturaustausch ein. Dabei gibt es auch Lesetipps der Mitarbeiterinnen.

Termin ist am Mittwoch um 14.30 Uhr. Anmeldung in der Stadtteilbibliothek unter Telefon 0391/72.19.550 oder an florabibo@web.de per E-Mail.

Vortrag über Dietrich von Bern in der Stadtbibliothek

Dietrich von Bern ist untrennbar mit der frühmittelalterlichen Sage um die Nibelungen verbunden. Er half dem legendären Hunnenkönig Etzel, die Nibelungen zu besiegen. Bis heute wird Dietrich von Bern oft mit dem Gotenkönig Theoderich (471 - 526) gleichgesetzt.

Wer Dietrich von Bern wirklich war, klärt der Historiker Michael Münchow in seinem Vortrag am Mittwoch um 17 Uhr in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109.

„Mit Volldampf ins Aus“ in der Magdeburger Zwickmühle

Im Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“ in der Leiterstraße 2a wird derzeit das Programm „Mit Volldampf ins Aus“ mit Marion Bach und Heike Ronniger aufgeführt. Die Vorstellungen finden am Mittwoch um 15 Uhr statt, sowie am Donnerstag und am 2., 7., 9., 14. bis 16., 22., 23., 28. und 29. Juni um 20 Uhr.

Marion Bach, Oliver Vogt, Christoph Deckbar und Heike Ronniger (v.l.) in „Mit Volldampf ins Aus“. Foto: Klaus-Peter Voigt

Das Stück beschreibt eine turbulente Kreuzfahrt auf der MS „Cassandra“, die für einige wie das „Traumschiff“ und für andere wie die wiederverwertete „Titanic“ erscheint. Die Frage, ob der Kapitän den Kurs halten wird oder nicht, steht im Raum. Während Alexa möglicherweise helfen könnte, hat die Chefstewardess ihre eigenen Pläne und erklärt den Rettungsbooten den Krieg.

„Endzeitreise. Als mein Sohn mich fragte, wann die Welt untergeht“ mit Martin Theis im Magdeburger Moritzhof

„Endzeitreise. Als mein Sohn mich fragte, wann die Welt untergeht“ ist der Titel des Buches von Martin Theis. In diesem Buch wird die globale Krise unserer Zeit und ihre Verbindung zu verschiedenen Geschichten behandelt. Martin Theis begibt sich auf die Suche nach den größten Herausforderungen, mit denen die Menschheit konfrontiert ist. Er berichtet über den Wandel und die Neuausrichtung infolge des Klimawandels, sowohl aus entlegenen Orten wie Alaska, Sibirien, Sansibar und Manhattan als auch aus dem deutschen Hinterland.

Dabei stellt sich die Frage, wie viel Wahrheit er seinem Kind zumuten kann und welche Verantwortung jeder Einzelne von uns für zukünftige Generationen trägt. Der Reporter nimmt uns mit an die entlegensten Orte der Welt, zu Menschen, die über sich selbst hinauswachsen. Gleichzeitig besucht er seine Familie in Baunatal, einem Wohlstandsidyll neben Deutschlands zweitgrößtem VW-Werk.

Eine Lesung mit Martin Theis beginnt am Mittwoch um 19.30 Uhr im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz. Der Eintritt ist frei.

Hutkonzert im Magdeburger Café Treibgut

Bei einem Hutkonzert ist am Mittwoch im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 im Magdeburger Wissenschaftshafen Danny Priebe zu erleben. Der Musiker ist Sänger und Gitarrist und entführt er in die unendlich große Welt dieses Genres.

Rundgang durch Texas in Magdeburg

Was ist das Besondere an „Texas“, dem Stadtteil im Nordwesten von Magdeburg zwischen Olvenstedt und der Neuen Neustadt, der meist nur mit diesem Titel umschrieben wird? Die Hugo-Junkers-Siedlung erhielt ihren Spitznamen in DDR - Zeiten als der Stadtteil, in dem nach dem Ende des II. Weltkrieges Flüchtlinge, Vertriebene und Umsiedler Wohnraum erhielten. In und um die Kreuzkirche an der Flachsbreite gilt es, ein paar Eindrücke eines Stadtteils von Magdeburg mit dem Stadtführer und Kirchenhistoriker Hans Seehase zu entdecken. Treffpunkt zu dem Rundgang der Volkshochschule ist am Mittwoch um 16 Uhr an der Grundschule Nordwest. Diese hat ihren Sitz in der Hugo-Junkers-Allee 54a. Anmeldungen sind erforderlich - und online möglich. Zu erreichen ist die Volkshochschule auch unter Telefon 0391/5354770.

Die Junkerssiedlung, die neben Quartieren mit Eigenheimen zum Stadtteil gehört, wurde in den 1930er Jahren von den Junkers-Motorenwerken für ihre Arbeiter und Angestellten errichtet. Einige der Straßen erhielten Namen von Mitarbeitern der Junkerswerke. Rund um die Siedlung wurden 1621 Kleingartenparzellen auf einer Fläche von 740.000 Quadratmetern angelegt.

Orgelmusik in der Ambrosiuskirche in Sudenburg

In den warmen Monaten öffnet sich die St. Ambrosiuskirche am Ambrosiusplatz immer am Mittwoch von 16 bis 18 Uhr für interessierte Besucher. Das Besondere: Jeweils um 17 Uhr erklingt für eine halbe Stunde lang Musik.

Diesen Mittwoch nun geben in diesem Rahmen Dorlies Bunge und Rolf Plagemann ein kleines Konzert. Sie spielen Orgel und Trompete.

Macht und Kunst sind Thema beim Kunstabend im Kloster Unser Lieben Frauen

Im Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 beginnt am Mittwoch um 19 Uhr ein Kunstabend mit dem Thema „Lasst uns reden - über Macht“.

Im Rahmen dieses Abends wird ein Gespräch mit dem Politikwissenschaftler und Uniprofessor Michael Böcher von der Otto-von-Guericke-Universität geführt. Dabei werden Themen wie Macht und Herrschaft sowie die Rolle von Künstlern im Umgang mit politischem Machtmissbrauch diskutiert.

Party auf der Insel der Jugend

Eine Open-Air-Party beginnt am Mittwoch um 18 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße. An den Decks sorgen Twinpitchers, Berndt Bechstein und Fabiano Kinzley für die Musik.

Peter Brandl ergründet im Alten Theater am Jerichower Platz die Kommunikationsstärke

Kommunikationsstärke ist das Thema für Peter Brandl am Mittwoch im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 10. Beginn ist um 19.30 Uhr.

„Erfahren Sie alles über die Stärken professioneller Piloten in Krisensituationen und was Sie persönlich daraus lernen können. Wie Sie in herausfordernden Situationen sicher kommunizieren und Fehler vermeiden. Wie Sie unter Stress die richtigen Prioritäten setzen. Was Sie tun können, um auch in schwierigsten Situationen professionell und souverän zu agieren“, heißt es in einer Ankündigung.

Krimi-Lesung mit Stella Tack bei Thalia im Magdeburger Allee-Center

Eine Lesung mit Stella Tack aus „Black Bird Academy - Töte die Dunkelheit“ beginnt am Mittwoch um 20.15 Uhr Thalia im Magdeburger Allee-Center. Dessen Adresse ist die Ernst-Reuter-Allee 11.

Die Black Bird Academy ist ein Ort, der seinesgleichen sucht. An dieser dunklen Schule werden Exorzisten ausgebildet, deren Aufgabe es ist, die Menschheit vor den Dämonen zu beschützen.

Offene Bühne im Nachdenker

Alle zwei Wochen gibt es mittwochs und so auch am 24. Mai 2023 im Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43 von 20.30 bis 22.30 Uhr die Open Mic Night. Gefragt sind und geboten werden unter anderem Musik, Poetry Slam und Comedy.