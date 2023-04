Im Alten Rathaus am Alten Markt in Magdeburg geht es am Montag um Sex.

Wissenschaft im Rathaus: Wie steuern Umwelt und Gehirn unser Sexualverhalten?

Die Uniprofessorin Constanze Lenschow spricht am Montag in der Reihe „Wissenschaft im Rathaus“ ab 19 Uhr im Alten Rathaus Magdeburg. Die Referentin ist Lehrstuhlinhaberin für Biologie neuronaler Schaltkreise an der Otto-von-Guericke-Universität. Der Titel des Vortrags lautet: „Wie steuern Umwelt und Gehirn unser Sexualverhalten?“

Sensorielle Stimuli aus unserer Umwelt und von unseren Interaktionspartnern müssen stets und ständig vom Gehirn richtig evaluiert und verarbeitet werden, um die richtigen und angepassten Handlungen durchzuführen. Stellen wir uns die erste Verabredung vor: Der erste Blickkontakt führt innerhalb von Sekunden zu einer internen Reaktion, wie zum Beispiel das sich körperliche ‚Hingezogen-Fühlen‘. Bei der gegenseitigen Begrüßung hat man sich eventuell umarmt und ein Wort gewechselt, welches den Berührungs-, Hör- und Geruchssinn stimuliert und insgesamt zu einer gewissen Erregung führt. Die Weiterführung der Verabredung hängt aber sehr von internen homöostatischen Faktoren des Partners ab.

So wurde auch beim Menschen gezeigt, dass Frauen verstärkt sexuelle Lust verspüren, wenn sie sich im Eisprung befinden, also hormonell fertil sind. Sowohl beim Menschen als auch im Tierreich müssen die sensoriellen Einflüsse ihrer Interaktionspartner und der Umwelt an körperliche Zustände und Bedürfnisse angepasst werden. In ihrem Vortrag spricht Lenschow darüber, wie es dem Gehirn gelingt dies zu meistern.

Künstler stellen im Magdeburger Allee-Center aus

Eine Bühne für die Kunst bietet in den kommenden Tagen das Allee-Center mit der „Allee-Center Art“. Zum achten Mal präsentiert sich die regionale Kunstszene ab Montag bis zum 6. Mai in dem Einkaufszentrum im Herzen der Landeshauptstadt.

Unter dem Motto „Die leichteste Art, der Kunst zu begegnen“ stellen Berufskünstler mitten in der Ladenstraße ihre Arbeiten aus. Hier haben sie die seltene Möglichkeit, ihre Werke täglich Tausenden Menschen zu zeigen. Gezeigt werden Gemälde, Grafiken, Skulpturen und Fotografien von Arif Amirov, Ulrike Basner, Colette Deblé, Mariella Gänsewig, Beate Gödecke, Rebecca Hilser, Benjamin Kerwien, Elena Kiseleva-Arendt, Sabine Kunz, Christoph Kunze, Nicole Müller, Frank Piassek, Jörg Riemke, Katrin Zickler.

Das Allee-Center Magdeburg unterstützt damit zum einen die Künstler, die mit der Ausstellung auf einem der belebtesten Einkaufsmeilen der Stadt ausstellen dürfen, heißt es seitens des Centers. Zum anderen fördert das Einkaufscenter zugleich den Austausch zwischen Kunst und Konsument. Denn auch in diesem Jahr werden erneut drei Kunstpreise verliehen. Über zwei davon entscheiden Experten in einer Jury. Der dritte ist ein Publikumspreis, über den ausschließlich die Besucher der Ausstellung abstimmen. Die Abgabe der Stimme erfolgt in Form einer Wahlkarte, die man an der Kundeninformation des Allee-Centers oder im Ausstellungsbereich erhält.

Für neue und erfahrene Kunstsammler bietet die „Allee-Center-Art “ darüber hinaus eine gute Gelegenheit, um die eigene Kunstsammlung zu erweitern, denn die ausgestellten Werke können natürlich auch in diesem Jahr wieder zu fairen Preisen erworben werden.

Während der Kunstausstellung werden parallel an den Wochenenden Mitmach-Aktionen angeboten. Am 21. und 22. April sowie am 5. und 6. Mai wird Jan Paul Müller zuvor im Center gekaufte Sneaker gestalten oder wenn man jemand selber Hand anlegen möchte, von ihm angeleitet.

Am 29. April ist die ArtNight. Dort kann man unter Anleitung in einem Workshop vorgegebene Motive selbst auf die Leinwand bringen.

„Die Welt neu denken - Karikatur trifft Zukunft“ in der Bibliothek der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

An der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg läuft derzeit die Ausstellung „Die Welt neu denken – Karikatur trifft Zukunft“. 66 Karikaturen namhafter Zeichnerinnen und Zeichnern nehmen das Jahr 2084 ins Visier und widmen sich – dem Genre folgend - mit satirischer Leichtigkeit und ironischen Überzeichnungen überaus wichtigen Zukunftsthemen und Fortschrittstechnologien. Dabei geht die Bandbreite von Servicerobotern oder den Möglichkeiten von KI über die Folgen von Gentechnik bis hin zum Thema Mensch und Maschine oder möglichen Szenarien der Besiedlung des Weltraums.

Über 25 international renommierte Karikaturisten sind mit ihren Arbeiten repräsentiert, darunter Horst Haitzinger, Reiner Schwalme, Walter Hamel, Karl-Heinz Schönfeld oder Barbara Henniger. Die älteste in der Ausstellung gezeigte Darstellung ist aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts: Der französische Lithograf Grandville illustriert darin seine Utopie eines „Interstellaren Spaziergangs“. Zeitlich folgt A. Paul Webers Werk „Das Gerücht“ aus dem Jahr 1943, in dem sich ein Schlangenwesen von Gerüchten ernährt und sie weiterträgt.

Die Ausstellung kann noch bis zum 30. April täglich während der Öffnungszeiten der Universitätsbibliothek besucht werden. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr und sonnabends von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei.

Komödie im Magdeburger Studiokino

Auf dem Spielplan des Studiokinos in Magdeburg steht am Montag der Film „The Ordinaries“. Beginn ist um 20 Uhr.

Das große Mysterium in Paulas Leben aber ist die Figur ihres Vaters. Es heißt, er wäre ein Held gewesen, eine wichtige Hauptfigur, die beim Aufstand der Outtakes getötet wurde. Weil ihre Mutter auf Paulas Fragen nur Belangloses wiederholt, begibt sich Paula schließlich selbst auf die Suche nach ihrem Vater. Sie betritt die Randgebiete der Filmwelt. Und plötzlich passen die Bilder nicht mehr zusammen.

Mit „The Ordinaries“ ist Regisseurin Sophie Linnenbaum ein lohnendes Wagnis eingegangen, bei dem ein ganz und gar außergewöhnliches Werk entstanden ist. Hochoriginell, amüsant und dabei gesellschaftskritisch erzählt „The Ordinaries“ eine gewitzt-dramatische Heldinnenreise in einer faszinierenden Metafilmwelt mit einer Fülle an amüsanten Ideen und Verweisen auf Kinohistorie und Filmtechnik, wie es in einer Ankündigung heißt.

Führungen im Magdeburger Dom

Der Dom zu Magdeburg gehört zu den wichtigen sakralen Bauwerken Europas und gilt als erster gotischer Kirchenbaz nördlich der Alpen. Heute ist er Bischofskirche der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.

Führung werden täglich um 14 Uhr, sonntags zusätzlich nach dem Gottesdienst um 11.30 Uhr und außerdem von April bis Oktober montags bis sonnabends um 16 Uhr angeboten. Die Teilnahmegebühr beträgt 7 Euro, ermäßigt 5 Euro.